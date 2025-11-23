- Home
- ఇంత జరుగుతున్నా సుడిగాలి సుధీర్ సైలెంట్ ? హీరోయిన్ తో డైరెక్టర్ బిహేవియర్ పై తీవ్ర వివాదం..
'గోట్' డైరెక్టర్ నరేష్ కుప్పిలిపై నటి దివ్యభారతి చేసిన ఆరోపణలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో AICWA ఆమెకు అధికారికంగా సపోర్ట్ ప్రకటించింది. సరైన పరిష్కార కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సంస్థ కోరింది.
‘గోట్’ డైరెక్టర్ నరేష్ కుప్పిలిపై నటి దివ్యభారతి ఆరోపణలు
‘గోట్’ డైరెక్టర్ నరేష్ కుప్పిలిపై నటి దివ్యభారతి చేసిన ఆరోపణల విషయంలో ఆల్ ఇండియా సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ (AICWA) ఆమెకు అండగా నిలిచింది. సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న ఈ వివాదం ఇప్పుడు AICWA వరకు చేరింది. దివ్యభారతి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సరైన పరిష్కార యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
దివ్యభారతికి సపోర్ట్ గా AICWA ప్రకటన
విడుదల చేసిన పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్లో, ఈ ఆరోపణలపై AICWA ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి వివాదాలను నిష్పక్షపాతంగా విచారించి, పరిష్కారం చూపేందుకు ఒక పటిష్టమైన కమిటీని వెంటనే ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పింది. కళాకారుల సంక్షేమమే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యం అని, ఇలాంటి సమస్యలను అంతర్గతంగా అణచివేయకుండా, బహిరంగ విచారణ జరపాలని అసోసియేషన్ స్పష్టం చేసింది.
‘గోట్’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న సమస్యల గురించి దివ్యభారతి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు చిత్ర పరిశ్రమలో ఆమెపై అందరి దృష్టి పడేలా చేశాయి. ఆమె మాటలు పని ప్రదేశంలో నైతికత, సెట్లో ప్రవర్తన, నటీనటులకు సురక్షితమైన పని వాతావరణం లాంటి అంశాలపై పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
ఈ విషయాన్ని ధైర్యంగా బయటపెట్టినందుకు AICWA ఆమెను ప్రశంసించింది. కళాకారులందరూ ఎలాంటి ప్రతీకార చర్యలకు భయపడకుండా ఫిర్యాదులు చేసే అవకాశం ఉండాలని పేర్కొంది. సరైన ఫిర్యాదుల స్వీకరణ పద్ధతులను పాటించాలని ప్రొడక్షన్ హౌస్లు, గిల్డ్లను అసోసియేషన్ కోరింది.
Divya Bharathi is an Indian actress who primarily works in the Tamil film industry. Recently, she spoke out against the director of the film GOAT, Naresh Kuppili. According to Divya, the director made several inappropriate remarks towards her, and she courageously disclosed this… pic.twitter.com/j77FJ3Cswk
— All Indian Cine Workers Association (@AICWAOfficial) November 22, 2025
ఇండస్ట్రీ స్పందన
ఈ వివాదం తమిళ సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చలకు దారితీసింది. చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో దివ్యభారతికి చురుకుగా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. జవాబుదారీతనం కోసం ఒత్తిడి గతంలో కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, నరేష్ కుప్పిలి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
నటి ఆరోపణలపై విచారణ
ఇండస్ట్రీ వర్గాల ప్రకారం, భారతీయ సినిమాలో మెరుగైన ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా AICWA సరైన సమయంలో ఒక అడుగు వేసింది. ఎక్కువ మంది కళాకారులు తమ అనుభవాల గురించి బయటకి వస్తుండటంతో, ఇండస్ట్రీలో సురక్షితమైన, జవాబుదారీతనం ఉన్న పని వాతావరణం కోసం డిమాండ్ మరింత పెరుగుతోంది.
పెరుగుతున్న ఈ వివాదం నేపథ్యంలో, నటి ఆరోపణలపై విచారణ జరిపి, పరిష్కారం కనుగొనడానికి అధికారిక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారా లేదా అనే దానిపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది.
అసలేం జరిగింది ?
సుడిగాలి సుధీర్, దివ్య భారతి జంటగా నటించిన గోట్ చిత్రానికి నరేష్ కుప్పిలి దర్శకుడు. ఓ ట్వీట్ లో నరేష్.. దివ్య భారతిని చిలకా అని సంభోదిస్తూ కామెంట్స్ చేశారు. తనని చిలకా అని పిలవడంపై దివ్య భారతి బహిరంగంగా ఫైర్ అయింది. స్త్రీలని చిలకా అని పిలవడం జోక్ కాదు. ఇతడు సెట్స్ లో కూడా అగౌరవంగా ప్రవర్తించేవాడు అంటూ దివ్య భారతి తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. డైరెక్టర్ పట్ల ఈ చిత్ర హీరో సుడిగాలి సుధీత్ కూడా మౌనం వహించడం తనని మరింత నిరాశకి గురి చేసింది అని దివ్య భారతి ఇటీవల పోస్ట్ చేసింది.