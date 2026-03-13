Dhanush: ఫస్ట్ పోస్టర్లోనే ముగ్గురు అమ్మాయిలా? యంగ్ హీరోపై ధనుష్ సెటైర్లు
కెన్ కరుణాస్ కొత్త సినిమా పోస్టర్లో అతను ముగ్గురు అమ్మాయిలతో బైక్పై ఉన్నాడు. ఇది చూసిన ధనుష్, చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సరదాగా అతన్ని ఆటపట్టించాడు.
Dhanush trolls Asuran fame Ken Karunas
‘అసురన్’ సినిమాలో చిదంబరం పాత్రలో కెన్ కరుణాస్ ఫేమస్ అయ్యాడు. అతను నటుడు కరుణాస్, గ్రేస్ దంపతుల కొడుకు. ఆ సినిమాలో ధనుష్కు చిన్న కొడుకుగా కెన్ నటించాడు. చదువు విలువను చెప్పే ఆ సినిమాలోని ధనుష్ డైలాగ్ చాలా పాపులర్ అయింది.
హాస్యనటుడు కరుణాస్ కొడుకు
కెన్ కరుణాస్, ప్రముఖ తమిళ హాస్యనటుడు కరుణాస్ కొడుకు. తన తండ్రి సినిమా 'అంబసముద్రం అంబాని'తో చిన్న పాత్రలో కెరీర్ మొదలుపెట్టాడు. ఆ తర్వాత వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'అసురన్' సినిమాతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఆ సినిమాలో ధనుష్కు కొడుకుగా అద్భుతంగా నటించాడు.
క్లైమాక్స్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్
'అసురన్' తర్వాత, ధనుష్తో కలిసి 'వాతి' (తెలుగులో సార్) సినిమాలో కూడా కెన్ నటించాడు. అందులో దివ్యాంగ విద్యార్థిగా నటించి, క్లైమాక్స్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు. దీని తర్వాత వెట్రిమారన్ 'విడుదల పార్ట్ 2'లో కూడా ఒక పాత్ర పోషించాడు.
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా
ధనుష్ నటించిన 'తిరుచిత్రాంబళం' సినిమాకు కెన్ కరుణాస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు. ధనుష్, కరుణాస్ మంచి స్నేహితులు కావడంతో, ధనుష్ తన సినిమాల్లో కెన్కు అవకాశాలు ఇస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.
'యూత్' సినిమాతో హీరోగా
ఇప్పుడు కెన్ కరుణాస్ 'యూత్' సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నాడు. ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. పార్వత ఎంటర్టైన్మెంట్, స్ట్రీట్ బాయ్స్ స్టూడియోస్ కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మించాయి. స్కూల్ లైఫ్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. అనిష్మా, మీనాక్షి దినేష్, ప్రియాన్షి యాదవ్, సూరజ్ వెంజరమూడు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
Image Credit : Asianet News
ఫస్ట్ పోస్టర్లోనే ముగ్గురు అమ్మాయిలతో
ఈ సినిమాకు మొదట అనుకున్న టైటిల్ నచ్చకపోవడంతో, విజయ్ నటించిన పాత 'యూత్' టైటిల్ను తీసుకున్నట్లు కెన్ చెప్పాడు. ఇక ఈ సినిమాలోని 'మినికి సాంగ్' 2K కిడ్స్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ వేడుకలో ధనుష్ మాట్లాడుతూ.. 'మన దగ్గర భూమి ఉంటే లాక్కుంటారు, డబ్బుంటే లాక్కుంటారు, కానీ చదువును మాత్రం ఎవరూ లాక్కోలేరు చిదంబరం అని చెప్తే.. నువ్వు అది తప్ప అన్నీ చేస్తున్నావ్. ఫస్ట్ పోస్టర్లోనే ముగ్గురు అమ్మాయిలతో బైక్పై కూర్చున్నావ్' అని సరదాగా కెన్ను ఆటపట్టించాడు.
