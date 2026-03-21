- Home
- Entertainment
Bade Sahab Transformation: ధురంధర్ 2లో 'బడే సాహెబ్' ఈయనే..9 గంటల మేకప్తో గుర్తుపట్టలేనంతగా మేకోవర్
ధురంధర్ ది రివెంజ్ సినిమాలో 'బడే సాహెబ్' ఎవరో తెలిసి అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. ఆ పాత్రలో నటించింది డానిష్ ఇక్బాల్ అని తెలిసింది. బడే సాహెబ్ అంటే దావూద్ ఇబ్రహీం పాత్రలో డానిష్ కనిపించారు. ఇప్పుడు తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెనుక ఉన్న కథను ఆయనే వివరించారు.
డానిష్ ఇక్బాల్ లుక్ చూసి షాకైన రణ్వీర్ సింగ్
డానిష్ ఇక్బాల్ లుక్ చూసి రణ్వీర్ సింగ్ ఏమన్నారంటే?
డానిష్ ఇక్బాల్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో రణ్వీర్ సింగ్ను తెగ పొగిడారు. "ప్రతిఒక్కరూ రణ్వీర్ చాలా ఎనర్జీతో ఉంటాడంటారు. కానీ నేను ఆయన్ని మొదటిసారి కలిసినప్పుడు చాలా స్నేహపూర్వకంగా, ఆప్యాయంగా పలకరించారు. సీన్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను చూశారు. సెట్లోని ప్రతి ఒక్కరూ 'ఓ మై గాడ్! ఇదేంటి?' అన్నట్టు చూశారు. మేకప్ తర్వాత నన్ను చూసిన రణ్వీర్ సింగ్ 'యే క్యా హో గయా?' (ఇదేంటి ఇలా అయ్యింది?) అన్నారు. వాళ్లు ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్. ఇలాంటి మేకప్ వేసుకోవడానికి ఎంత కష్టం ఉంటుందో వాళ్లకు తెలుసు" అని డానిష్ చెప్పారు.
బ్రిలియంట్ సర్ అనేవారు
డానిష్ ఇక్బాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ 8-9 గంటలు పట్టేది
'బడే సాహెబ్' పాత్రలో తన లుక్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిందంటే, దాని వెనుక ఉన్న ప్రాస్θεటిక్ మేకప్ ప్రాసెస్ కారణమని డానిష్ ఇక్బాల్ చెప్పారు. ఈ పాత్ర కోసం మేకప్ వేసుకోవడానికి తనకు 8 నుంచి 9 గంటల సమయం పట్టేదని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ భారీ మేకప్, లుక్తో ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత విభిన్నంగా ఉందంటే.. సెట్లో మాత్రమే కాదు, తెరపై కూడా ఆయన్ని ఎవరూ గుర్తుపట్టలేకపోయారు.