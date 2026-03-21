Divi Vadthya: పుష్ప 2 కోసం నేను పడ్డ కష్టం అంతా ఇంతా కాదు, మూవీ చూశాక ఎందుకు ఒప్పుకున్నానా అని ఆవేదన చెందా
'బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 4' కంటెస్టెంట్గా పాపులర్ అయిన నటి దివి వద్యా, అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమాలో చేయడం పట్ల పశ్చాత్తాప పడుతున్నానని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇటీవల ఓ పాడ్కాస్ట్లో ఆమె ఈ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'పుష్ప 2'లో తన పాత్రపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన దివి
విజువల్ టాక్స్ పాడ్కాస్ట్లో, 'పుష్ప 2: ది రూల్'లో సపోర్టింగ్ రోల్ చేయడం మీకు సంతోషాన్నిచ్చిందా అని దివి వద్యాను అడిగారు. దానికి ఆమె, "అస్సలు లేదు. నాకు ఈ రోల్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు, ఇది చాలా పెద్ద పాత్ర అని చెప్పారు. టీజర్లో నా క్యారెక్టర్ చూపించడంతో నా అంచనాలు ఇంకా పెరిగాయి. కానీ సినిమా రిలీజయ్యాక అలా జరగలేదని అర్థమైంది" అని చెప్పారు.
"సినిమా చూశాక చాలా బాధపడ్డాను"
దివి ఇంకా మాట్లాడుతూ, “అవును, నాకు చాలా బాధనిపించింది. కానీ నా బాధ ఎవరికి కావాలి? మనల్ని మనమే సర్దిచెప్పుకుని ముందుకు సాగాలి. సినిమా చూశాక నేను చాలా డిప్రెస్ అయ్యాను. నా రోల్ చాలా బాగుంటుందని అనుకుని, నా 10 మంది స్నేహితులను థియేటర్కు తీసుకెళ్లాను” అని తన ఆవేదనను పంచుకున్నారు.
20 రోజులు షూటింగ్, 10 రోజులు డబ్బింగ్ చేసినా షాక్ తప్పలేదు
దివి వద్యా అదే పాడ్కాస్ట్లో, "నేను 10 రోజులు డబ్బింగ్ చెప్పాను, 20 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొన్నాను. నేను చాలా బాగా నటించానని నాకు తెలుసు. కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను షాక్ అయ్యాను" అని అన్నారు.
'పుష్ప 2: ది రూల్'లో దివి వద్యా పాత్ర ఏంటి?
సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన 'పుష్ప 2: ది రూల్'లో దివి వద్యా టీవీ రిపోర్టర్ మిన్ను ఉమా దేవి పాత్రను పోషించారు. నిజం తెలుసుకోవడానికి ఆమె పాత్ర పుష్ప (అల్లు అర్జున్) వెంట పడుతుంది. సినిమా ప్రోమోలో 'పుష్ప ఎక్కడ?' అని అడిగే సీన్లో ఆమె కనిపించారు.
దివి వద్యా నటించిన ఇతర సినిమాలు
రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు 4'తో దివి వద్యాకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆమె ఆ షోలో 7వ వారంలో ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత 'మా నీళ్ల ట్యాంక్', 'గాడ్ఫాదర్' వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. ఇటీవల 'హనీ' అనే సినిమాలో కూడా కనిపించారు.
'పుష్ప 2' ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1700 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది
2024లో విడుదలైన 'పుష్ప 2: ది రూల్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సుమారు 1742 కోట్ల రూపాయలకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లను సాధించింది. భారతదేశంలో ఈ సినిమా నెట్ కలెక్షన్ దాదాపు 1234 కోట్ల రూపాయలుగా ఉంది.
