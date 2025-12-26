- Home
- Entertainment
- 4000 కు ప్లేట్ భోజనం, సెలబ్రిటీల 10 కాస్ట్లీ రెస్టారెంట్లు, వాటిలో తినడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?
4000 కు ప్లేట్ భోజనం, సెలబ్రిటీల 10 కాస్ట్లీ రెస్టారెంట్లు, వాటిలో తినడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?
అదనపు ఆదాయం కోసం రెస్టారెంట్లను నడిపే ఫిల్మ్ సెలబ్రిటీలు చాలా మంది ఉన్నారు. శిల్పా శెట్టి అయినా, గౌరీ ఖాన్ అయినా.. చాలా మందికి రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ హంగామా తన రిపోర్ట్లో ఈ రెస్టారెంట్లలో ఇద్దరికి అయ్యే సగటు ఖర్చు గురించి వెల్లడించింది.
1. బాస్టియన్ (Bastian)
యజమాని: శిల్పా శెట్టి
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని దాదర్, వర్లీలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 4000 రూపాయలు
2. టోరీ (Torii)
యజమాని: షారుఖ్ ఖాన్ భార్య గౌరీ ఖాన్
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని బాంద్రాలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 3800 రూపాయలు
3. న్యూమా (Neuma)
యజమాని: కరణ్ జోహార్
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని కొలాబాలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 4000 రూపాయలు
4. రూ డు లిబాన్ (Rue Du Liban)
యజమాని: జూహీ చావ్లా
ఎక్కడ ఉంది: ముంబై దగ్గర కాలా ఘోడాలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 4000 రూపాయలు
5. స్కార్లెట్ హౌస్ (Scarlett House)
యజమాని: మలైకా అరోరా
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని జుహు, పాలీ రోడ్ ఏరియాలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 3500 రూపాయలు
6. డ్రాగన్ఫ్లై ఎక్స్పీరియన్స్ (Dragonfly Experience)
యజమాని: ర్యాపర్ బాద్షా
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని సహర్లో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 2800 రూపాయలు
ఇది కూడా చదవండి: జనవరి 2026లో విడుదల కానున్న 8 అద్భుతమైన సినిమాలు, 5 సినిమాల మధ్య భారీ క్లాష్!
7. వన్8 కమ్యూన్ (One8 Commune)
యజమాని: క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని జుహులో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 1800 రూపాయలు
8. సోలెయిర్ (Solaire)
యజమాని: సంజయ్ దత్
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని శాంతాక్రూజ్ ఈస్ట్లో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 2500 రూపాయలు
9. చికా లోకా (Chica Loca)
యజమాని: సన్నీ లియోన్
ఎక్కడ ఉంది: ముంబైలోని అంధేరీ వెస్ట్, ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 2500 రూపాయలు
10. గరమ్ ధరమ్ (Garam Dharam)
యజమాని: ధర్మేంద్ర
ఎక్కడ ఉంది: ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో
ఇద్దరికి సగటు భోజనం ఖర్చు: 1600 రూపాయలు