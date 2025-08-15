- Home
- Entertainment
- కూలీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్, ఎన్టీఆర్ కు షాక్, బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన రజినీకాంత్, ఎంతంటే?
కూలీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్, ఎన్టీఆర్ కు షాక్, బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన రజినీకాంత్, ఎంతంటే?
భారీ అంచనాల నడుమ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయ్యింది కూలీ సినిమా. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, నాగార్జున కాంబోలో తెరకెక్కిన ఈసినిమా పస్ట్ డే బాక్సా ఫీస్ దగ్గర ఎంత కలెక్ట్ చేసింది? వార్ 2 కలెక్షన్స్ కు పోటీ ఇచ్చిందా?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తోనే కూలీ దూకుడు
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, అక్కినేని నాగార్జున ప్రధాన పాత్రల్లో, లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ "కూలీ" . ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినప్పటికీ, సినిమా మొదటి రోజే గ్రాండ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు నమోదు చేసింది. దాంతో అటు తలైవా ఫ్యాన్స్, ఇటు కింగ్ నాగార్జున ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. కూలీ సినిమాలో స్టార్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండటం. రజినీకాంత్, నాగర్జున ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కారణంగా 2 సినిమాకు రిలీజ్కు ముందే భారీ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. దాని కారణంగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారానే సుమారు 80 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు అయినట్లు ట్రేడ్ సర్కిల్స్ నుంచి సమాచారం. ఇది విడుదలకు ముందే సినిమా పట్ల ఉన్న అంచనాలను హైలైట్ చేస్తోంది.
కూలీలో స్టార్ కాస్ట్
కూలీ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరగడానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈసినిమాలో అన్ని భాషల నుంచి స్టార్స్ మంచి మంచి పాత్రల్లో నటించారు. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ తో పాటు విలన్ సైమన్ పాత్రలో టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున నటించగా.. మలయాళ స్టార్ నటుడు సౌబిన్ షాహిర్, కన్నడ స్టార్ హీరో ఉపేంద్ర, బాలీవుడ్ నుంచి ఆమీర్ ఖాన్ రంగంలోకి దిగారు. ఇక తమిళం నుంచి సత్యరాజ్, శృతీ హాసన్ లాంటి స్టార్స్ ఉండనే ఉన్నారు. అందరితో కలిసి మాస్ యాక్షన్ ట్రీట్ ను ఫ్యాన్స్ కు అందించాడు డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్. దాంతో ఈమూవీ ఫస్ట్ డేనే బాక్సా ఫీస్ దగ్గర రెచ్చిపోయింది.
కూలీ ఫస్ట్ డే గ్రాస్ కలెక్షన్ల వివరాలు:
తమిళ్ నాడు: ₹60 కోట్లు
తెలుగు రాష్ట్రాలు: ₹10 కోట్లు
హిందీ వెర్షన్: ₹6 కోట్లు
ఇతర ప్రాంతాలు (ఇండియా): ₹5 కోట్లు
ఓవర్సీస్ (అంతర్జాతీయంగా): ₹25 కోట్లు (అందులో అమెరికా లోనే $3 మిలియన్ అంటే ₹25 కోట్లకు పైగా)
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూలీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్
ఇక కోలీవుడ్ వర్గాల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం, కూలీ సినిమా మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు అంచనా వేయబడింది. ఇది రజినీకాంత్ కెరీర్లో అత్యధిక ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ అంచనాలపై ఇంకా మూవీ యూనిట్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. కానీ ట్రేడ్ సర్కిల్స్ చెబుతున్న ప్రిలిమినరీ డేటా ప్రకారం, సినిమా వసూళ్లు రికార్డులు తిరగరాస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. మరి అధికారిక లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
వార్ 2 vs కూలీ
కూలీ రిలీజ్ అయిన అదే రోజున విడుదలైన ఎన్టీఆర్-హృతిక్ రోషన్ కలసి నటించిన వార్ 2 సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తా చాటుతోంది. అయితే కూలీ కలెక్షన్స్ ను మాత్రం వార్ 2 క్రాస్ చేయలేకపోయింది. వార్ 2 సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 90 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్టు ట్రేడ్ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ పరంగా కూలీ 75 కోట్లు కలెక్ట్ చేయగా, వార్ 2 25 కోట్లకు పరిమితమైంది. కాని తెలుగులో వార్ 2 సినిమా ఫస్ట్ డే 30 కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తే.. కూలీ 10 కోట్లకే పరిమితం అయ్యింది.
కలిసొచ్చిన వీకెండ్ సెలవులు
అయితే ఈ రెండు సినిమాలకు కలిసొచ్చిన అంశం ఏంటంటే.. వీటికి ఇప్పట్లో పోటీ వచ్చే సినిమాలు లేవు. దాంతో పాటు ఈ వారం మధ్యలో ఇండిపెండెన్స్ డే హాలిడే ఉండటంతో పాటు లాంగ్ వీకెండ్, శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం మూడు రోజులు సెలవులు రావడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టే అవకాశం ఉంది. దాంతో రెండు సినిమాలకు భారీ కలెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈరకంగా ఈ నాలుగు రోజుల్లో కూలీ, వార్ 2 సినిమాలకు కలెక్షన్ల పండ పండబోతున్నట్టు అర్ధం అవుతోంది. మరి లాంగ్ రన్ లో కూలీ ఎంత వసూలు చేస్తుందో చూడాలి.