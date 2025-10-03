- Home
Rachita Ram: 33 ఏళ్ళు, పెళ్ళెప్పుడు ? కూలీ విలన్ రచితాకి కాబోయే భర్త ఎలా ఉండాలో తెలుసా, షాకింగ్ కామెంట్స్
Rachita Ram : లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమాలో విలన్గా అదరగొట్టిన నటి రచితా రామ్, తన పెళ్లి గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు.
Rachita Ram marriage plans
'కూలీ' సినిమాలో రచితా రామ్ విలన్గా నటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. రజనీకాంత్, ఉపేంద్ర, నాగార్జున లాంటి స్టార్స్ ఉన్న ఈ సినిమాలో, కళ్యాణి అనే మోసపూరిత పాత్రలో నటించి ప్రశంసలు పొందింది. ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్రలో చాలా మలుపులుంటాయి. మొదట చిన్న పాత్రలా అనిపించినా, సెకండాఫ్లో సినిమాకి మెయిన్ విలన్గా ఆమె పాత్రను తీర్చిదిద్దారు. రచితా రామ్ మొదటిసారి విలన్గా నటించి అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చింది.
రచితా రామ్ పుట్టినరోజు
ఈరోజు డింపుల్ క్వీన్ రచితా రామ్ పుట్టినరోజు. 33 ఏళ్ల రచితా రామ్ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా సింగిల్గానే ఉంది. ఆమె పెళ్లి గురించి అభిమానులకు ఎప్పుడూ ఆందోళన ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కడికి వెళ్లినా దీనిపై ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి. ఈరోజు రచితా రామ్ తన అభిమానులతో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటానని ప్రకటించింది.
అభిమానులతో పుట్టినరోజు వేడుక
నిన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో దీని గురించి పోస్ట్ చేసింది. మీ ప్రేమ, మద్దతు, శ్రద్ధకు నేను రుణపడి ఉంటాను. అభిమానుల కోరిక మేరకు, అక్టోబర్ 3న మా ఇంటి దగ్గర ఈ ప్రత్యేక రోజును మీతో పంచుకోవడానికి ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇది పుట్టినరోజు వేడుక మాత్రమే కాదు, మన బంధానికి వేడుక, మీ ప్రేమతో మీ రచూ అని రాసింది.
పెళ్లి గురించి మనసు విప్పిన రచితా రామ్
దీంతో ఈరోజు ఆమె ఇంటి ముందు అభిమానులు గుమిగూడారు. అప్పుడు ఆమెను పెళ్లి గురించి ప్రశ్నించారు. దానికి నటి ఇచ్చిన సమాధానం విని ఫ్యాన్స్ షాక్ అయ్యారు. ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి అమ్మాయా? అని ఆశ్చర్యపోయారు. తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను. తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను, వాళ్ళు కూడా పెళ్లికొడుకును చూడటం మొదలుపెట్టారు. ఎవరైనా పర్లేదు, దేవుడు ఎవరిని పంపిస్తే వారిని అంగీకరిస్తానని చెప్పి అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చింది.
ఇంతలో, మొదటిసారి తల్లిదండ్రులతో పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందని నటి చెప్పింది. పుట్టినరోజు సందర్భంగా పారిశుధ్య కార్మికులకు సంక్షేమ సహాయం కూడా అందించింది.