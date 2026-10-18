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- Comrade Kalyan: డైరెక్టర్ జీవితాన్నే మార్చేసిన కామ్రేడ్ కళ్యాణ్.. లేటెస్ట్ కలెక్షన్లు
Comrade Kalyan: డైరెక్టర్ జీవితాన్నే మార్చేసిన కామ్రేడ్ కళ్యాణ్.. లేటెస్ట్ కలెక్షన్లు
Comrade Kalyan: కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సినిమాతో విజయాన్ని అందుకున్నారు దర్శకుడు జానకీరామ్ మారెళ్ల. ఆయనకిది తొలి సినిమా. ఒక్క చిత్రంతోనే టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారాడు. అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
దర్శకుడి లైఫ్ మార్చిన కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
సినిమా అనేది ఒక మ్యాజిక్. ఓవర్ నైట్లో స్టార్ని చేస్తుంది. అదే స్టార్ని డౌన్ చేస్తుంది. సినిమా విజయంతో అన్ని లెక్కలు మారిపోతాయి. ఒక్క హిట్ హీరోహీరోయిన్, దర్శకుడు, నిర్మాతతోపాటు దానికి పనిచేసిన వారి జీవితాలు కూడా మారిపోతాయి. అందుకే సినిమా అనేది ఒక మ్యాజిక్. అయితే ఇప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ కొత్త దర్శకుడు జానకీరామ్ మారెళ్ల లైఫ్ని మార్చేసింది. ఆయన ఇటీవల `కామ్రేడ్ కళ్యాణ్` మూవీతో దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యాడు. శ్రీవిష్ణు హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటించింది. వీరితోపాటు రాధికా శరత్ కుమార్, షైన్ టామ్ చాకో, ఉపేంద్ర లిమయే, సత్య, సుదర్శన్, వెన్నెల కిశోర్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్, సాయి చంద్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. కోన వెంకట్ సమర్పణలో స్కంధ వాహన మోషన్ పిక్చర్స్, కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ పతాకాలపై వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీత కర్నాటి నిర్మించారు.
బాక్సాఫీసు వద్ద అదరగొట్టిన కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
గత వారం విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి ఆదరణ పొందింది. వసూళ్ల పరంగా మెప్పించింది. నిర్మాతలను గట్టెక్కించింది. మొదటి వారంలో ఈ చిత్రం రూ.28.4కోట్లు వసూలు చేసినట్టు టీమ్ అధికారికంగా వెల్లడించింది. వారి లెక్క ప్రకారం ఇది దాదాపు ముప్పై కోట్లకు దగ్గరలో ఉంది. సాక్నిల్క్ సైట్ ప్రకారం ఇది దాదాపు ఇరవై కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు సమాచారం. ఓవరాల్గా మూవీ హిట్ అయ్యిందని టీమ్ తెలిపింది. ఇటీవలే సక్సెస్సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహించారు. దీంతో దర్శకుడు జానకీరామ్ చర్చనీయాంశంగా మారారు. ఇప్పుడు ఒక సినిమాతో హిట్ కొట్టడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. చాలా వరకు కొత్త దర్శకులు మెప్పించలేకపోతున్నారు. కానీ జానకీరామ్ మాత్రం అదిరిపోయే విజయాన్ని అందుకున్నారు.
కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా నిలిచిన జానకీరామ్
`కామ్రేడ్ కళ్యాణ్` సినిమాలో దర్శకుడు జనకీరామ్ బలంగా చూపించిన అంశం కామెడీ టైమింగ్. సింపుల్ వన్లైనర్స్, సహజమైన సంభాషణలు, సందర్భానుసారంగా వచ్చే కామెడీతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను నవ్వించారు. భారీ కామెడీ సన్నివేశాలపై ఆధారపడకుండా, సాధారణ సన్నివేశాలతోనే వినోదాన్ని పంచడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. కేవలం కామెడీ మాత్రమే కాకుండా, కమర్షియల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను కూడా అదిరిపోయేలా తెరకెక్కించారు. తన గురువు దర్శకుడు బాబీ తరహాలోనే యాక్షన్ సన్నివేశాలను రిచ్గా, ఆకట్టుకునే విజువల్స్తో రూపొందిస్తూ తనలోని టేకింగ్ స్కిల్ను చాటుకున్నారు. కామెడీ టైమింగ్తో నవ్వులు పంచుతూనే, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపడం ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభకు నిదర్శనం.
తొలి సినిమాతోనే వినోదానికి పెద్దపీట వేస్తూ, కథను ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించిన విధానంతో జానకిరామ్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా సన్నివేశాలను తీర్చిదిద్దడంలో తనకున్న పట్టును ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. కామెడీ, యాక్షన్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఒక కంప్లీట్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ను అందించడంలో తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. తొలి సినిమాతోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై ఇప్పుడు అంచనాలు పెరిగాయి.