Thalapathy Vijay: కల్పాతి ఫ్యామిలీ పెళ్లికి ముందు విజయ్, సంగీత మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చాయని రాజకీయ విశ్లేషకుడు జయశంకర్ గుర్తుచేశారు. అప్పట్లో విడాకుల వార్తలు గట్టిగా వినిపించినా, ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసే ఆ పెళ్లికి వెళ్లారని ఆయన చెప్పారు.
విజయ్కి విడాకులు ఇష్టం లేదా?
తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ (Thalapathy Vijay), ఆయన భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం (sangeetha sornalingam) విడాకుల వ్యవహారం మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది. వీళ్లిద్దరి విడాకుల వార్తలు అప్పట్లో తమిళనాడు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో పెద్ద దుమారమే రేపాయి. అయితే సంగీత తన విడాకుల పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకున్న తర్వాత ఈ విషయంపై పెద్దగా ఎలాంటి అప్డేట్స్ బయటకు రాలేదు. కానీ తాజాగా పొలిటికల్ అనలిస్ట్ చేగువేరా జయశంకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్లీ చర్చకు దారి తీశాయి. అసలు విజయ్కి విడాకులు కావాలా? భార్య పిటిషన్ వేసినప్పుడే ఓకే చెప్పి ఈ బంధానికి ఎండ్ కార్డు వేయొచ్చు కదా? లాంటి ప్రశ్నలను ఆయన తెరపైకి తెచ్చారు.
పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాక విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్ పైనే అందరి ఫోకస్
విజయ్ పాలిటిక్స్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి జనాల్లో బాగా చర్చ జరుగుతోంది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు విజయ్, సంగీత విడాకుల మేటర్ పెద్ద న్యూస్ అయింది. వీరిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని, విడాకులు కావాలంటూ సంగీత కోర్టును ఆశ్రయించారని వార్తలు వచ్చాయి. తన పిటిషన్లో విజయ్పై సంగీత కొన్ని ఆరోపణలు కూడా చేశారని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. దీంతో అభిమానులతో పాటు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.
కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. విజయ్ రాజకీయంగా బలమైన స్థానానికి చేరుకుంటున్న సమయంలో సంగీత విడాకుల పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకున్నారు. విజయ్ సీఎం క్యాండిడేట్ అవ్వడం, ఆయన రాజకీయ పలుకుబడి వల్లే సంగీత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారన్న చర్చలు కూడా నడిచాయి. అయితే పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకోవడానికి అసలు కారణం ఏంటన్నది ఇప్పటికీ క్లారిటీ లేదు.
విజయ్, త్రిష మధ్య స్నేహం
ఇదే సమయంలో హీరోయిన్ త్రిషతో విజయ్ చనువుగా ఉంటున్నారంటూ పలు వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. విడాకుల వార్తలు వచ్చిన తర్వాత కూడా విజయ్, త్రిష రెండుసార్లు కలిసి కనిపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీంతో విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి జనాల్లో మరింత క్యూరియాసిటీ పెరిగింది.
సంగీత బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియకుండా మాట్లాడొద్దు!
రీసెంట్గా 'రిఫ్లెక్ట్ లైఫ్స్టైల్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రాజకీయ విశ్లేషకుడు జయశంకర్ ఈ విషయంపై మాట్లాడారు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఉండటం వల్లే సంగీత విడాకుల పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకున్నారని చాలామంది అనుకుంటున్నారని, కానీ సంగీత ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ల ఆర్థిక స్థోమత గురించి చాలామందికి సరిగ్గా తెలియదని ఆయన అన్నారు.
సంగీత ఏమీ సాధారణ కుటుంబం నుంచి రాలేదని ఆయన గుర్తుచేశారు. వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఆస్తులు, వ్యాపారాలు చూస్తే ఆమె నిర్ణయాన్ని కేవలం విజయ్ పవర్తో ముడిపెట్టి చూడటం కరెక్ట్ కాదని జయశంకర్ చెప్పారు. డబ్బు, ఆస్తులు, హోదా ఇవన్నీ విజయ్కి ఇప్పుడు వచ్చినవేనని, సంగీతకు మొదటి నుంచీ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని ఆయన వివరించారు.
విజయ్కి ఇంకో పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదా?
ఈ ఇంటర్వ్యూలో జయశంకర్ చెప్పిన మరో విషయం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. విజయ్కి నిజంగానే సంగీతతో విడాకులు తీసుకోవాలని ఉంటే, ఆమె పిటిషన్ వేసిన వెంటనే ఒప్పుకుని లీగల్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసి ఉండేవారని ఆయన అన్నారు.
సంగీత విడాకులు అడిగిన వెంటనే విజయ్ ఓకే చెప్పి ఉంటే ఇద్దరూ ఎప్పుడో విడిపోయేవారని, కానీ అలా జరగలేదంటే విజయ్కి విడాకులు తీసుకుని మరో పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించే ఉద్దేశం లేదన్నది తన అభిప్రాయమని జయశంకర్ చెప్పారు.
కల్పాతి ఫ్యామిలీ పెళ్లికి వెళ్లే ముందు విజయ్, సంగీత మధ్య చిన్నపాటి గొడవలు జరిగాయని ఆయన ప్రస్తావించారు. అప్పట్లోనే విడాకుల వార్తలు వచ్చినా, ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసే ఆ పెళ్లికి వెళ్లారని గుర్తుచేశారు. వాళ్ల ఇంట్లో జరిగే విషయాలన్నీ బయటి వాళ్లకు తెలియవని, పైకి కనిపించే విషయాలను బట్టి వాళ్ల బంధం గురించి ఓ నిర్ణయానికి రాలేమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మొత్తానికి విజయ్, సంగీత విడాకుల వ్యవహారం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటన్నది ఇంకా సస్పెన్సే. ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకుడు చేసిన కామెంట్స్ కొత్త చర్చకు దారితీశాయి. కానీ విజయ్ గానీ, సంగీత గానీ ఈ విషయంపై అధికారికంగా స్పందించేంత వరకు బయట వినిపించే మాటలన్నీ ఊహాగానాలుగానే మిగిలిపోతాయి.