Chitrangada Singh: ముసుగు లేకుండా నిజాయతీగా ఉండేది ఆయన ఒక్కడే.. సూపర్ స్టార్ పై నటి కామెంట్స్
"బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్" లీడ్ యాక్ట్రెస్ చిత్రాంగద సింగ్, సల్మాన్ గురించి తన అభిప్రాయాన్ని సూటిగా చెప్పారు. "చాలా మంది ముసుగులు వేసుకునే" ఈ ఇండస్ట్రీలో, ఆయన ఎలాంటి నటన లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంటారని, ఇది చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుందని ఆమె అన్నారు.
ఆయనలో ఎలాంటి నటన ఉండదు
పీటీఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చిత్రాంగద మాట్లాడుతూ, "అభిమానులు తనను ఎలా ఇష్టపడతారో ఆయన అచ్చం అలాగే ఉంటారు. ఆయనలో ఎలాంటి నటన ఉండదు. ఇండస్ట్రీలో ఇంత నిజాయితీగా ఉండే వ్యక్తిని నేను చూడలేదు."
నిజాయితీగా ఉంటారు
ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ, "ఈ ఇండస్ట్రీలో కొన్నిసార్లు ప్రభావం కోసం పనులు చేస్తుంటారు. కానీ ఆయన అలా కాదు. అందుకే అభిమానులు ఆయన్ని అంతగా ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ఆయన చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు." అని అన్నారు.
ఆయనకు ఇంప్రొవైజ్ చేయడం ఇష్టం
"ఆయన చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు, ఆయనకు ఇంప్రొవైజ్ చేయడం ఇష్టం. ఫైనల్గా ఓకే అయ్యే వరకు సీన్ మారుతూనే ఉంటుంది. ఇది నాకు చాలా ఇష్టం. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుండటంతో చాలా సరదాగా ఉంటుంది."
సల్మాన్ నిర్మించాల్సిన ఒక సినిమాలో..
"సీన్లో ఒక సహజత్వం ఉంటుంది, అది చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. ఆయన దాన్ని చాలా సులభంగా చేస్తారు." గతంలో సల్మాన్ నిర్మించాల్సిన ఒక సినిమాలో తాను నటించాల్సి ఉందని, కానీ ఆ సినిమా కార్యరూపం దాల్చలేదని ఆమె చెప్పారు.
మరాఠీ సినిమా రీమేక్
"గోవిందాతో కలిసి ఆయన ఒక సినిమా నిర్మించాలనుకున్నారు. అది మరాఠీ సినిమా రీమేక్. మహేష్ మంజ్రేకర్ దర్శకత్వం వహించాల్సింది. అది 2016-17 నాటి మాట." అని చిత్రాంగద అన్నారు.
బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్
హనీ సింగ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, రాధికా ఆప్టే, ఇలా అరుణ్, రజత్ కపూర్, దీప్తి నావల్, రేవతి వంటి నటులు కూడా ఉన్నారు. "బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్" ఏప్రిల్ 17, 2026న విడుదల కానుంది.