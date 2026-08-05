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- Aamir Khan Security: ఆమిర్ ఖాన్కు పెరిగిన సెక్యూరిటీ.. ఆమెతో పెళ్లి వల్లే బెదిరింపులు
Aamir Khan Security: ఆమిర్ ఖాన్కు పెరిగిన సెక్యూరిటీ.. ఆమెతో పెళ్లి వల్లే బెదిరింపులు
ఆన్లైన్లో కొత్తగా బెదిరింపు సందేశాలు రావడంతో, ముంబై పోలీసులు ఆమిర్ ఖాన్ ఇంటి వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈ మెసేజ్లు, వైరల్ ఆడియో క్లిప్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు.
Mumbai Police Increase Security Around Aamir Khan
నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ కు కొత్తగా బెదిరింపు సందేశాలు వచ్చినట్లు వార్తలు రావడంతో, ముంబై పోలీసులు ఆయన ఇంటి బయట భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా, ఆయన ఇంటి దగ్గర అదనపు పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. ఈ బెదిరింపుల మూలాలపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కొన్ని ఆడియో క్లిప్లపైనా అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ క్లిప్లలో ఆమిర్ను బెదిరిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సందేశాల వాస్తవికత ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. పూర్తి దర్యాప్తు తర్వాతే ఒక నిర్ధారణకు వస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
గౌరీ స్పాట్తో ఆమిర్ ఖాన్ వివాహం
గౌరీ స్పాట్తో ఆమిర్ ఖాన్ వివాహంపై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో, సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ఆడియో సందేశాలు ఆయన్ను టార్గెట్ చేయడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. కొన్ని సందేశాలలో "లవ్ జిహాద్" ప్రస్తావనతో పాటు, నటుడికి హెచ్చరికలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ బెదిరింపులలో కొన్ని లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరుతో సర్క్యులేట్ అయినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ గ్యాంగ్తో నిజంగా సంబంధం ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని దర్యాప్తు అధికారులు ఇంకా నిర్ధారించలేదు. ఈ సందేశాలను సృష్టించి, వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిని గుర్తించే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు.
మౌనంగా ఆమిర్ ఖాన్.. దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్న పోలీసులు
పెరిగిన భద్రతపై గానీ, దర్యాప్తులో తాజా పరిణామాలపై గానీ ఆమిర్ ఖాన్ ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నందున, ఈ వివాదంపై ఆయన స్పందించకుండా దూరంగా ఉంటున్నారు.
మరోవైపు, ఆమిర్ ఖాన్ పలు సినిమా ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. వాటిలో 'లాహోర్ 1947' సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తు ఫలితాల ఆధారంగా భద్రతా ఏర్పాట్లను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించి, తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.