స్టార్ హీరోయిన్లు అన్నాక హీరోల పక్కనే ఉండాలి.. హీరోలకి జోడీలుగా మాత్రమే నటించాలి అనేది పాత పద్ధతి. నటించాల్సి వస్తే హీరోలకు చెల్లెలుగా కూడా చేస్తామని నిరూపించారు కొంత మంది . స్టార్ హీరోలకు చెల్లెలుగా, అక్కగా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్లు ఎవరో తెలుసా?
చిరంజీవి అక్కగా కుష్బు..
హీరోలకు చెల్లెలు అంటే గతంలో ఓ కేటగిరి స్టార్స్ మాత్రమే ఉండేవారు. వారి కేవలం స్టార్ హీరోలకు చెల్లెలు పాత్రలో మాత్రమే నటించేవారు ఆ పద్దతి తరువాత కాలంలో మారిపోయింది. హీరోలకు చెల్లెల్లు, అక్కలుగా స్టార్ హీరోయిన్లు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి పక్కన ఎక్కువ మంది హీరోయిన్లు చెల్లెలుపాత్రల్లో కనిపించారు. ఇప్పటికీ కొంత మంది హీరోయిన్లు మెగాస్టార్ కు చెల్లెలుగా నటించడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ముందు నుంచి చూసుకుంటే.. 90 దశకంలో ఎంతో మంది స్టార్ హీరోయిన్లు మెగాస్టార్ తో ఆడిపాడారు కాని తమిళ స్టార్ హీరోయిన్ కుష్బుకు మాత్రమే ఆ అవకాశం రాలేదు. ఆమె చిరంజీవితో హీరోయిన్ గా నటించలేదు కాని.. మెగాస్టార్ అక్కగా మాత్ర స్టాలిన్ సినిమాలో నటించి మెప్పించింది. అక్కాతమ్ముడిగా ఈసినిమాలో వీరి నటనకు 100 శాతం మార్కులు పడ్డాయి.
చిరంజీవి భార్యగా,చెల్లిగా నటించిన నయనతార
ఇక చిరంజీవి సరసన చెల్లెలిగా నటించి మరో స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార. సైరా సినిమాలో మెగాస్టార్ భార్యగా నటించిన నయనతార గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో చిరంజీవికి చెల్లెలుగా నటించింది. అయితే ఈసినిమాలో చిరంజీవి పాత్రకు సవతి సోదరిగా నయన్ కనిపించింది. ఇక ఇప్పుడు అనిల్ రావిపూడి సినిమాలో నయనతార చిరంజీవి సరసన హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి సినిమా ప్రస్తావన వచ్చింద కాబట్టి ఇక్కడ మరో విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి. ఈసినిమాలో చిరంజీవి చెల్లెలుగా మీరా జాస్మిన్ నటిస్తున్నట్టు సమాచారం. మీరా జాస్మిన్ హీరోయిన్ గా ఎన్నో తెలుగు సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్, రవితేజ,లాంటి స్టార్స్ సరసన సందడి చేసింది మీరా జాస్మిన్.
చిరంజీవి, రజినీకాంత్ చెల్లెలుగా మహానటి
ఇక ఓ పక్క స్టార్ హీరోయిన్ గా రాణిస్తూనే మరో పక్క చెల్లెలు పాత్రలో అదరగొట్టింది మహానటి కీర్తి సురేష్. ఆమె కూడా చిరంజీవికి చెల్లెలుగా నటించి మెప్పించింది. భోళా శంకర్ సినిమాలో మెగాస్టార్ చెల్లెలుగా ఆమె నటించింది. అయితే కీర్తి సురేష్ చిరుకి సొంత చెల్లెలిగా నటించలేదు. తన వల్ల అనాధగా మారిన కీర్తిని చెల్లెలిగా స్వీకరించి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మెగాస్టార్. ఇక కీర్తి సురేష్ రజినీకాంత్ చెల్లెలుగా కూడా నటించింది. ‘పెద్దన్న’ చిత్రంలో రజనీకాంత్ కు చెల్లెలి పాత్రలో నటించింది కీర్తి సురేష్.
ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన ఎన్టీఆర్ సావిత్రి
ఇప్పుడే కాదు పాత కాలంలో కూడా మంచి ఫామ్ లో ఉన్న హీరోయిన్లు స్టార్ హీరోల సరసన చెల్లెలుగా నటించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరో హీరోయిన్లు గా వెలుగు వెలిగిన ఎన్టీఆర్, సావిత్రి అన్నా చెల్లెల్లుగా కూడా నటించి మెప్పించారు. అన్నా చెల్లెల్ల అనుబంధానికి గుర్తుగా నిలిచిన రక్తసంబంధం’ సినిమాలో ఎన్టీఆర్- సావిత్రి అన్నా చెల్లెల్లుగా నటించి మెప్పించారు. ఆ మూవీ ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.చెల్లెలి పాత్రని పోషించడం.. అదీ స్టార్ హీరోకి చెల్లెలుగా నటించడం ఆమె రిస్క్ అనుకోలేదు, చాలా సినిమాల్లో వీళ్ళు జోడీగా నటించినా ఈ సినిమాలో సావిత్రి చెల్లెలుగా నటించింది. అయినా సరే ఆడియన్స్ యాక్సప్ట్ చేశారు. ఈసినిమాను ఇండస్ట్రీ హిట్ చేశారు.
అన్నా చెల్లెలుగా నటించిన కృష్ణ , విజయనిర్మల
విచిత్రం ఏంటంటే.. వెండితెరపై హీరో హీరయిన్లుగా, నిజ జీవితంలో భార్య భర్తలుగా ఉన్న కృష్ణ విజయ్ నిర్మల కూడా అన్నా చెల్లెలుగా నటించారంటే మీరు నమ్ముతారా? కాని ఇది నిజం. వీరిద్దరు ఏకంగా రెండు సినిమాల్లో అన్నా చెల్లెలుగా నటించి మెప్పించారు. 1967 లో కృష్ణ, విజయ నిర్మల మంచి మిత్రులు అనే చిత్రంలో అన్నా చెల్లెలుగా నటించారు. ఆ తర్వాత 1969లో వచ్చిన ముహూర్త బలం సినిమాలో మరోసారి అన్నా చెల్లెలుగా నటించారు. మరో చిత్రం ఏంటంటే.. అదే ఏడాది వీళ్లిద్దరు పెళ్లి చేసుకుని రియల్ లైఫ్ లో భార్య భర్తలు అయ్యారు. ఇలా చాలామంది హీరోలకు హీరోయిన్లు చెల్లెలుగా నటించారు. అయితే ఈలిస్ట్ లో మాత్రం మెగాస్టార్ చిరంజీవవి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు. ఆయన కెరీర్ లో ఎక్కవమంది హీరోయిన్లు చెల్లెల్లుగా నటించారు.