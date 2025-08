మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ వయస్సులో కూడా వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ.. ఫిట్ నెస్ విషయంలో కుర్ర హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నారు చిరంజీవి. రీసెంట్ గా ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన వేసిన చిన్న స్టెప్ వైరల్ అవుతోంది. బాడీని మెలికలు తిప్పుతూ, అద్భుతమైన గ్రేస్ తో చిరంజీవి చేసిన చిన్న డాన్స్ బిట్ ఫ్యాన్స్ ను ఊర్రూతలూగించింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మెగా అభిమానులు మాత్రం మా హీరో గ్రేట్ అంటూ.. నెట్టింట సందడి చేస్తున్నారు. చిరు 70 వసంతాల వేడుకల కోసం ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.

Megastar @KChiruTweets set the stage on fire with his timeless grace and energy at the grand 30-year anniversary celebration of @etvteluguindia. 🔥🕺



A true legend who never misses a beat! 👑

