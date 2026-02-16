చిరంజీవి చేతికి ఏమయ్యింది? కట్టుతో కనిపించిన మెగాస్టార్, షాక్ లో అభిమానులు
రీసెంట్ ఫోటోస్ లో చిరంజీవి చేతికి కట్టుతో కనిపించారు. మెగాస్టార్ ను ఈ లుక్ లో చూసిన అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇంతకీ చిరు చేతికి ఏమయ్యింది? అసలు విషయం ఏంటి?
చేతికి కట్టుతోకనిపించిన చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి లేటెస్ట్ పిక్ ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆయన చేతికి కట్టుతో కనిపిస్తున్నాడు. మార్చ్ 6న అల్లు శిరీష్ పెళ్లి జరగబోతోంది. తాజాగా ఆయన పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. ఈక్రమంలో అల్లు ఫ్యామిలీ మొదటి శుభలేకను చిరంజీవికి ఇచ్చారు. అల్లు అరవింద్ తో పాటు ఆయన సతీమణి, అలు శిరీష్ తో కలిసి చిరంజీవి నివాసానికి వెళ్లారు.
ట్రెడిషన్ ప్రకారం నూతన వస్త్రాలతో పాటు పెళ్లి శుభలేఖ ను చిరంజీవి దంపతలుకు అందించారు. ఈ ఫోటోలో చిరంజీవి ఎడమ చేతికి హ్యాండ్ బెల్ట్ వేసుకుని కనిపించారు. దాంతో అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. అసలు చిరంజీవి చేతికి ఏమయ్యింది. ఎందుకు ఇలా బ్యాండ్ తో కనిపించారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిందా. ఏంటీ అని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మెగాస్టార్ భుజానికి సర్జరీ..?
రీసెంట్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి భుజానికి చిన్న సర్జరీ జరిగినట్టు సమాచారం. అది కూడా గత నెలలో జరిందట. ప్రస్తుతం భుజానికి సబంధించి ప్రెజర్ పడకుండా ఉండటం కోసం చిరంజీవి హ్యాండ్ బెల్ట్ ను వాడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. సర్జరీకి సబంధించిన నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కోసమే ఆయన ఆబెల్ట్ ను వాడుతున్నారట. రీసెంట్ గా చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ లోజరిగిన అభిమానుల సమావేశానికి కూడా ఈ బెల్ట్ తోనే హాజరయ్యారు మెగాస్టార్. నొప్పిని భరిస్తూనే ..హ్యాండ్ బెల్ట్ తీసి అభిమానులతో సెల్ఫీలు దిగారు.
చిరంజీవి, అల్లు ఫ్యామిలీలో శుభకార్యాలు..
ఆ మధ్య మెగా అల్లు కుటుంబాలలో వరుస శుభకార్యాలు జరుగుతున్నాయి. అల్లు శిరీష్ పెళ్ళిసందడి మొదలయ్యింది. అటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి మనం శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు. ఇటు రామ్ చరణ్ కు కవల పిల్లలు పుట్టడం.. వారి బారసాల కార్యక్రమం కూడా జరిగింది. పిల్లలకు శివరామ్, అన్విరాదేవి అనే పేర్లు పెట్టారు. ఈ ఏడాది మెగా హీరోల నుంచి అరడజనుకు పైగా సినిమాలు రిలీజ్ కు ఉన్నాయి. ఏ రకంగా చూసుకున్ని మెగా ఫ్యామిలీకి 2026 బాగా కలిసి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.
రిలీజ్ కు రెడీగా విశ్వంభర
గత ఏడాది రిలీజ్ అవ్వాల్సిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర సినిమా ఈ ఏడాది సమ్మర్ కు రిలీజ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. గ్రాఫిక్స్ వర్క్ పెండింగ్ లో ఉండటంతో విశ్వంభర సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యం అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. యంగ్ డైరెక్టర్ వశిష్ట తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
ఇక డైరెక్టర్ బాబీ డైరెక్షన్ లో మరో సినిమా షూటింగ్ త్వరలో స్టార్ట్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. గతంలో వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమాతో చిరంజీవికి హిట్ ఇచ్చాడు బాబీ. ఈ సినిమాతో పాటు మరో రెండు సినిమాలను చిరంజీవి పెండింగ్ లో పెట్టారు.