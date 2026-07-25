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- Chennai Love Story Collections: బాక్సాఫీసు వద్ద కిరణ్ అబ్బవరం రచ్చ.. చెన్నై లవ్ స్టోరీకి మొదటి రోజు అదిరిపోయే కలెక్షన్లు
Chennai Love Story Collections: బాక్సాఫీసు వద్ద కిరణ్ అబ్బవరం రచ్చ.. చెన్నై లవ్ స్టోరీకి మొదటి రోజు అదిరిపోయే కలెక్షన్లు
కిరణ్ అబ్బవరం తాజాగా `చెన్నై లవ్ స్టోరీ` మూవీతో వచ్చాడు. ప్రీమియర్స్ తో విడుదలైన ఈ మూవీ మొదటి రోజు అదిరిపోయే కలెక్షన్లని సాధించింది. మరి ఎంత రాబట్టిందనేది చూస్తే.
ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా ఆకట్టుకుంటున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ
కిరణ్ అబ్బవరం ఒకప్పుడు స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. `క` మూవీతో ఆయన కెరీర్ మారిపోయింది. ఈ సినిమాతో బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాడు. `కే ర్యాంప్`తో మరో పెద్ద హిట్ అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు `చెన్నై లవ్ స్టోరీ`తో రచ్చ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటి వరకు ఫ్యామిలీ చిత్రాలు చేశాడు కిరణ్, లవ్ స్టోరీస్, థ్రిల్లర్స్ చేశాడు. కానీ ఇది పూర్తి స్థాయి ప్రేమ కథా చిత్రం. ప్రేమ తప్ప ఇంకేమీ లేదని చెప్పొచ్చు. దర్శకుడు కావాలనుకునే ఒక అనాథ కుర్రాడి ప్రేమ కథ. అదే సమయంలో పీఠలమీదే పెళ్లి ఆగిపోయిన అమ్మాయి రెండో ప్రేమ కథ. ఆద్యంతం ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ. ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన మరో కొత్త రకమైన ప్రేమకథ.
యూత్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యే ప్రేమ కథ చెన్నై లవ్ స్టోరీ
గురువారం ప్రీమియర్స్ తో ఈ సినిమా ప్రారంభమైంది. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ కి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యూత్కి సినిమా బాగా నచ్చింది. టీనేజర్ల నుంచి, కాలేజీ స్టూడెంట్స్ వరకు అందరు బాగా చూస్తున్నారు. వారికి బాగా నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా లవ్ బ్రేకప్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మూవీ నచ్చుతుంది. వాళ్లు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మరి ఈ సినిమాకి కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూస్తే, బాక్సాఫీసు వద్ద కిరణ్ అబ్బవరం దుమ్ములేపుతున్నాడని చెప్పొచ్చు.
చెన్నై లవ్ స్టోరీ కలెక్షన్లు
ఈ సినిమాకి పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారానే రూ.3.13కోట్లు రావడం విశేషం. సాక్నిల్క్ లెక్క ప్రకారం మొదటి రోజు(శుక్రవారం) ఈ సినిమాకి మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. రూ.4.40కోట్ల నెట్, ఐదు కోట్ల గ్రాస్ వచ్చింది. ఓవర్సీస్లో దీనికి రెండున్నర కోట్లు వచ్చాయి. మొత్తంగా ఇది రూ.7.56కోట్లు రాబట్టింది. టీమ్ చెప్పే లెక్కల ప్రకారం ఎనిమిది కోట్లకుపైగానే వచ్చిందని సమాచారం. ఏదేమైనా ఇది కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు.
చెన్నై లవ్ స్టోరీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీకి సుమారు రూ.15కోట్ల బడ్జెట్ అయ్యిందని సమాచారం. దీనికి రూ.23కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ గా లెక్క కట్టారు. ఓటీటీ రూపంలో మరో నాలుగు కోట్లు వచ్చాయి. ఆడియో రైట్స్ రూపంలో ఐదు కోట్లు వచ్చాయి. సినిమా థియేట్రికల్గా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే రూ.45కోట్ల వరకు వసూలు చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్న టాక్ ప్రకారం మూవీ రెండోవారంలో ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. యూత్కి కనెక్ట్ అయితే మాత్రం ఇది పెద్ద రేంజ్లో కలెక్షన్లని రాబడుతుందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
నటనతో దుమ్ములేపిన కిరణ్ అబ్బవరం, గౌరీ ప్రియ
`చెన్నై లవ్ స్టోరీ`లో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించారు. త్రిగుణ్ కీలక పాత్రలో మెరిశారు. రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. అమృత ఎంటర్టైన్మెంట్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ పతాకాలపై ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేష్ నిర్మించారు. ధీరజ్ మొగిలినేని సహ నిర్మాత. ఈ చిత్రానికి సాయి రాజేష్ కథ అందించడం విశేషం. ఈ మూవీ కథ పరంగా, స్క్రీన్ ప్లే పరంగా కొత్తగా ఉంటుంది. ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ అని చెప్పొచ్చు. కిరణ్ అబ్బవరం తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ పర్ఫెర్మెన్స్ ఇచ్చాడు. ఎమోషనల్ సీన్లలో ఇరగదీశాడు. ఇక ఈ మూవీకి హీరో అంటే గౌరీ ప్రియ అనే చెప్పాలి. ఆమె పాత్ర ప్రధానంగానే కథ నడుస్తుంది. ఇందులో ఆమె నటన అదిరిపోయింది.