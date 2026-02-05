- Home
తాజాగా యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ పాడిన పాట నెట్టింట రచ్చలేపుతోంది. చంద్రహాస్ పై సినీ ప్రముఖులు, నెటిజన్లు ఓ రేంజ్ లో మండిపడుతున్నారు. పబ్లిసిటీ కోసం అంతలా దిగజారాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ రచ్చ ఏంటో చూద్దామా..
ఒకప్పుడు వేషాలు.. నాటకాలు, సినిమాల్లోనే వేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొందరు నటులు ఎక్కడ పడితే అక్కడే వేస్తున్నారు. స్థాయి తగ్గించుకునే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. పబ్లిసిటీ కోసం ఎంతకైనా దిగజారుతారుతున్నారు. సరిగ్గా అలాంటి పనితో మరోసారి ట్రోల్ అవుతున్నారు యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్.
ఆయన తన బరాబర్ ప్రేమిస్తా.. సినిమా ఈవెంట్ లో పాడిన ఓ పాట, ఆ పాటలో వాడిన భాష, పదాలు ఎంత జుగుప్సకరంగా ఉన్నాయంటే.. పలకడానికే కాదు.. వినడానికి కూడా అసహ్యం పుట్టిస్తున్నాయని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అంతపెద్ద స్టేజ్ పై చంద్రహాస్ ఆ పాటను ఎందుకు పాడారు. ఇప్పటికే కాంట్రవర్సీకి, యాటిట్యూడ్ కి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా పేరు తెచ్చుకున్న చంద్రహాస్.. స్పృహ లేకుండా ఆ పాట పాడారా? అని నెటిజన్లు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.
చప్పట్టు కొట్టి ఎంకరేజ్..
అంత పెద్ద ఈవెంట్లో, అంతమంది సినీ ప్రముఖుల ముందు.. అంత అసహ్యంగా పాట పాడితే చూసి ఆపేవాళ్లు లేకపోగా.. చప్పట్లు కొట్టి కొందరు, నవ్వుతూ మరికొందరు చంద్రహాస్ ను ఎంకరేజ్ చేశారని నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. అంటే ఆ తప్పు పదాలు వాడినా సమస్యలేదని వాళ్లు అనుకుంటున్నారా? అని నిలదీస్తున్నారు.
సమాజానికి ఏం చెప్తారు?
నిజానికి మన మాటలు, పాటలు, పదాలు మన మనసులోని భావాలకు ప్రతిబింబాలు. అంటే చంద్రహాస్ మనసులో ఏం ఉన్నట్లు? సినిమా సంగతి పక్కనపెడితే అసలు ఈ పాట ద్వారా ఆయన సమాజానికి ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు? అని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
స్పృహ లేకుండా మాట్లాడుతారా?
ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉంటోంది. ఒక చిన్న పాపో, బాబో ఆ సాంగ్ చూసి, ఆ పదాలకు అర్థమేంటి నాన్న అని ఒక తండ్రిని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్తాడు? ఏం చెప్పాలి? ఇది ఎందుకు కొందరు నటులు ఆలోచించట్లేదు. స్టేజ్ పైకి ఎక్కి మైక్ పట్టుకుంటే వారిని వారు మర్చిపోతారా? అంత స్పృహ లేకుండా మాట్లాడుతారా? అని నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు.
చంద్రహాస్ లాంటి వ్యక్తులు కేవలం పబ్లిసిటీ కోసం అసభ్య పదాలను ఉపయోగించడం, వాళ్ల స్థాయిని దిగజార్చుకోవడమే కాదు.. భాషను దిగజార్చడం, మన సంస్కృతిని దిగజార్చడమని నెటిజన్లు అంటున్నారు.
పబ్లిసిటీ కోసం ఇంత చేయాలా?
పాటలు అనేక సందర్భాల్లో మన సంస్కృతి, మన భావాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. అలాంటి ప్రతిభను కేవలం ఇతరుల దృష్టి ఆకర్షించడం కోసం దుర్వినియోగం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్. ఒక సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఇంతలా దిగజారాల్సిన అవసరం ఏంటి? అని చంద్రహాస్ తీరుపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
భాష, సంగీతం, అభినయం వంటివి మన సమాజాన్ని మార్చి, మన ఆలోచనలను ప్రేరేపించే శక్తివంతమైన సాధనాలు. అవి సమాజానికి మంచి సందేశాలు అందించే విధంగా ఉండాలి. కానీ కేవలం పబ్లిసిటీ కోసం విలువలను తక్కువ చేసేలా ఉండకూడదని సినీ ప్రముఖులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.