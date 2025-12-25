- Home
- Entertainment
- Christmas 2025: తమన్నా నుంచి సోనాక్షి సిన్హా వరకు.. సెలబ్రిటీల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ చూశారా
Christmas 2025: తమన్నా నుంచి సోనాక్షి సిన్హా వరకు.. సెలబ్రిటీల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ చూశారా
Christmas 2025: దేశవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఈ పండుగను ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా తమ క్రిస్మస్ వేడుకల ఫొటోలను పంచుకున్నారు.
క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్
బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ప్రతి పండుగను ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. క్రిస్మస్ను కూడా ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. కొందరు స్నేహితులతో పైజామా పార్టీ చేసుకుంటే, మరికొందరు రొమాంటిక్ డేట్ను ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించారు.
ఖుషీ కపూర్
ఖుషీ కపూర్ తన స్నేహితులతో కలిసి క్రిస్మస్ ఈవ్లో పైజామా పార్టీ చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా అందరూ రకరకాల రంగుల దుస్తుల్లో కనిపించారు. ఖుషీ ఈ వేడుకల ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది.
శిల్పా శెట్టి
శిల్పా శెట్టి తన కుటుంబంతో కలిసి క్రిస్మస్ జరుపుకుంది. ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేడుకలకు సంబంధించిన చాలా ఫొటోలను పంచుకుంది.
సోనాక్షి సిన్హా
సోనాక్షి సిన్హా తన భర్త జహీర్ ఇక్బాల్తో కలిసి క్రిస్మస్ జరుపుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరూ రొమాంటిక్గా కనిపించారు. సోనాక్షి తెల్లటి డ్రెస్లో, జహీర్ ఎర్రటి జాకెట్లో కనిపించారు.
తమన్నా భాటియా
తమన్నా భాటియా ఇంట్లోనే క్రిస్మస్ జరుపుకుంది. ఆమె క్రిస్మస్ ట్రీని రంగురంగుల లైట్లతో అలంకరించింది. ఈ సందర్భంగా తమన్నా ఎరుపు రంగు సిల్క్ డ్రెస్లో కనిపించింది.
డయానా పెంటీ
డయానా పెంటీ కూడా క్రిస్మస్ను ఘనంగా జరుపుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె పెద్ద క్రిస్మస్ ట్రీతో పోజులిస్తూ కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తనకు వచ్చిన బహుమతులను కూడా చూపించింది.
తారా సుతారియా
తారా సుతారియా తన స్నేహితురాలితో కలిసి క్రిస్మస్ జరుపుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె క్రిస్మస్ ట్రీని అలంకరిస్తూ, స్నేహితులతో కలిసి పోజులిస్తూ కనిపించింది.