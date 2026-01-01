- Home
కొత్త సంవత్సరం 2026 మొదలైంది. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరికీ కొత్త సంవత్సరంపై చాలా ఆశలున్నాయి. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికి, అభిమానులకు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
న్యూ ఇయర్ కి సెలబ్రిటీల విషెస్
బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా కొత్త సంవత్సరాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కొందరు విదేశాల్లో, మరికొందరు ఇంట్లోనే గ్రాండ్ పార్టీలతో వేడుకలు చేసుకున్నారు. కొందరు బీచ్లో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. తమ అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలిపారు.
కరీనా కపూర్
కరీనా కపూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో భర్త సైఫ్ అలీ ఖాన్తో ఫోటో, పోస్ట్ షేర్ చేసి కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్పింది. '2025 మాకు, మా పిల్లలకు, మా కుటుంబాలకు కష్టమైన సంవత్సరం... కానీ తల ఎత్తుకుని, నవ్వుతూ, ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాం. 2025 మానవ స్వభావం నిర్భయంగా ఉంటుందని, ప్రేమ అన్నింటికంటే గొప్పదని, పిల్లలు మనం అనుకున్నదానికంటే చాలా ధైర్యవంతులని నేర్పింది. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు' అని రాసింది.
అజయ్ దేవగన్, కాజోల్
అజయ్ దేవగన్, కాజోల్ ఇంట్లో కుటుంబం, స్నేహితులతో కొత్త సంవత్సరాన్ని జరుపుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ 'అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు... గడిచిన ఏడాది సినిమాలు, కుటుంబం, ఎంతో సరదాతో నిండిపోయింది! ఇప్పుడు 2026 వైపు!' అని రాశారు.
ఇషా డియోల్
ఇషా డియోల్ దుబాయ్లో కొత్త సంవత్సరాన్ని జరుపుకుంది. ఆమె ఫోటో షేర్ చేసి తన తండ్రిని గుర్తుచేసుకుని, కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. 'సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా, బలంగా ఉండండి, మీ అందరికీ చాలా ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు' అని రాసింది.
జహీర్ ఇక్బాల్, సోనాక్షి సిన్హా
జహీర్ ఇక్బాల్, సోనాక్షి సిన్హా మాల్దీవుల్లో కొత్త సంవత్సరాన్ని జరుపుకున్నారు. వీడియో, ఫోటోలు షేర్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మరోవైపు, విక్కీ కౌశల్ ఇన్స్టా స్టోరీలో ఫోటో షేర్ చేసి 'బై బై 2025' అని రాశాడు. కరిష్మా కపూర్ 'ప్రేమ, ఆశ, విశ్వాసంతో కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు' అని రాసింది.
సోనమ్ కపూర్
సోనమ్ కపూర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను షేర్ చేసింది, అందులో ఆమె తన 2025 ప్రయాణాన్ని చూపించింది. 'నాకు కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను, ప్రయాణాన్ని, ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చిన సంవత్సరం, భవిష్యత్తు వైపు చూస్తున్నాను' అని రాసింది.