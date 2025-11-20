40 ప్లస్ లో తల్లులైన హీరోయిన్లు ఎవరెవరో తెలుసా, గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన స్టార్ బ్యూటీ
కరీనా కపూర్, కత్రినా కైఫ్, నేహా ధూపియా లాంటి సెలెబ్రిటీలు నాలుగు పదుల వయసులో మాతృత్వాన్ని పొందారు. సోనమ్ కపూర్ కూడా తాజాగా అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నాలుగు పదుల వయసులో మాతృత్వం
మాతృత్వానికి సరైన సమయం ఉండదని బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు నిరూపిస్తున్నారు. చాలా మంది నటీమణులు 40లలో పిల్లలకు జన్మనిచ్చి, మూస పద్ధతులను బద్దలు కొట్టారు. కెరీర్, కుటుంబాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
కరీనా కపూర్ ఖాన్
కరీనా కపూర్ ఖాన్ 40 ఏళ్ల వయసులో రెండో కొడుకు జెహ్కు జన్మనిచ్చింది. వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య అని నిరూపించింది. తన టాక్ షో, బ్రాండ్ షూట్లు కొనసాగిస్తూ, ప్రెగ్నెన్సీ అనుభవాలను పంచుకుంది.
శిల్పా శెట్టి
శిల్పా 44 ఏళ్ల వయసులో సరోగసీ ద్వారా కూతురు సమీషాకు జన్మనిచ్చింది. 40లలో మాతృత్వం అనేది ఆమె స్పృహతో తీసుకున్న నిర్ణయం. పిల్లలతో యోగా, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ చిట్కాలను పంచుకుంటుంది.
ఫరా ఖాన్
కొరియోగ్రాఫర్-డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ 43 ఏళ్లలో ఐవీఎఫ్ ద్వారా ముగ్గురు పిల్లలకు తల్లి అయింది. ఆమె తన ఫెర్టిలిటీ ప్రయాణం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడి, చాలా మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది.
బిపాసా బసు
బిపాసా బసు 43 ఏళ్ల వయసులో గర్భవతి అయింది. ఆమె కూతురు దేవి నవంబర్ 2022లో జన్మించింది.
కిశ్వర్ మర్చంట్
టీవీ నటి కిశ్వర్ మర్చంట్ 40 ఏళ్ల వయసులో మాతృత్వాన్ని స్వీకరించింది. 2021లో ఆమె, సుయాష్ రాయ్కు బాబు పుట్టాడు. దీన్ని దేవుడి బహుమతిగా భావించింది. వారి బాబు పేరు నిర్వైర్ రాయ్.
గౌహర్ ఖాన్
గౌహర్ ఖాన్, జైద్ దర్బార్ ఈ నెల ప్రారంభంలో రెండోసారి తల్లిదండ్రులయ్యారు. గౌహర్ ఏప్రిల్లో తన గర్భాన్ని ప్రకటించినప్పుడు ఆమె వయసు 41 ఏళ్లు.
నేహా ధూపియా
నేహా ధూపియా 40 ఏళ్ల ప్రారంభంలో రెండో బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బాడీ పాజిటివిటీ, ప్రసూతి మానసిక ఆరోగ్యం గురించి ఆమె గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. గర్భధారణలోని ఎత్తుపల్లాల గురించి బహిరంగంగా చర్చిస్తుంది.
సోనమ్ కపూర్
సోనమ్ కపూర్, ఆమె భర్త ఆనంద్ అహుజా రెండో బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆమె తన రెండో గర్భాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించింది. తన బేబీ బంప్ ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసింది.
కత్రినా కైఫ్
స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్ 42 ఏళ్ళ వయసులో తల్లి అయ్యారు. ఇటీవల ఆమె పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.