Reba Monica John: పెళ్లైన నాలుగేళ్లకు గుడ్ న్యూస్.. బేబీ బంప్తో క్రేజీ హీరోయిన్, వైరల్ ఫోటోలు!
ప్రముఖ నటి రెబా మోనికా జాన్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పెళ్లైన నాలుగేళ్ల తర్వాత తాను గర్భవతి అని ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
రెబా మోనికా జాన్
బెంగళూరుకు చెందిన రెబా మోనికా జాన్, మోడలింగ్ ద్వారా తన కెరీర్ను ప్రారంభించింది. మొదట్లో కొన్ని యాడ్స్లో నటించి, ఆ తర్వాత సినిమా అవకాశాలు అందుకుంది. 2016లో మలయాళ చిత్రం 'జాకోబింటే స్వర్గరాజ్యం'తో ఆమె సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. తొలి సినిమాతోనే రెబా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
హీరో జైకి జోడీగా..
తమిళంలో, 2018లో విడుదలైన 'జరుగండి' సినిమాలో హీరో జైకి జోడీగా రెబా నటించింది. అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయం సాధించలేదు. హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చినా, ఆ తర్వాత ఆమె నటనకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రలను ఎంచుకోవడం మొదలుపెట్టింది.
దళపతి విజయ్ 'బిగిల్' సినిమాతో గుర్తింపు
2019లో అట్లీ దర్శకత్వంలో, దళపతి విజయ్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన 'బిగిల్' సినిమాతో రెబాకు తమిళంలో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇందులో ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా, యాసిడ్ దాడి బాధితురాలిగా ఆమె నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి.
సామజవరగమన చిత్రం
తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో వరుస సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నప్పుడే, రెబా తన ప్రియుడు జోమోన్ జోసెఫ్ను పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత కూడా నటనను కొనసాగిస్తూ, సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' చిత్రంలో కూడా కనిపించింది. తెలుగులో ఆమె శ్రీవిష్ణు సరసన హీరోయిన్ గా నటించిన సామజవరగమన చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ తర్వాత మ్యాడ్ స్క్వేర్ చిత్రంలో స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది.
గర్భవతిగా రెబా మోనికా
అలాగే, దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రంగా రాబోతున్న 'జననాయగన్'లో కూడా రెబా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషించింది. పెళ్లై 4 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా, ఇప్పుడు తాను గర్భవతి అనే విషయాన్ని ఫోటోషూట్ చిత్రాలతో ప్రకటించింది. దీంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
