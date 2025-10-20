- Home
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లేటెస్ట్ ప్రోమో రిలీజ్ అయింది. భరణి ఎలిమినేట్ కావడానికి కారణం చెబుతూ వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ శ్రీనివాస్ సాయి చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి.
వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలు
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చాక మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. దివ్వల మాధురి, అయేషా, నిఖిల్, సాయి లాంటి వారంతా వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. వీరికంటే ముందుగా దివ్య బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వైల్డ్ కార్డుగా అడుగుపెట్టింది. ఆదివారం రోజు జరిగిన దీపావళి స్పెషల్ ఎపిసోడ్ లో అందరికీ దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇస్తూ భరణిని ఎలిమినేట్ చేశారు. భరణి ఎలిమినేషన్ ని ఎవరూ ఊహించలేదు.
భరణి ఎలిమినేషన్
కానీ అతి తక్కువ ఓటింగ్ తో భరణి ఎలిమినేట్ కాక తప్పలేదు. భరణి హౌస్ లో గేమ్ కంటే బంధాలు పెంచుకోవడంపైనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాడని అందుకే అతడు ఎలిమినేట్ కావలసి వచ్చింది అని కామెంట్స్ వినిపించాయి. భరణిపై రేలంగి మావయ్య అనే ముద్ర కూడా పడింది. భరణిని తనూజ నాన్న అని పిలుస్తూ అతడితో ఎమోషనల్ బాడింగ్ ఏర్పరుచుకుంది. దివ్య కూడా భరణితో ఎమోషనల్ గా దగ్గరైంది. దీనితో భరణి ఎలిమినేట్ కావడంతో వారిద్దరూ భరించలేకపోయారు.
ఆమె వల్లే భరణి అవుట్
సోమవారం రోజు ఎపిసోడ్ లో నామినేషన్స్ కి సంబంధించిన వాగ్వాదాలు జరగనున్నాయి. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 నుంచి లేటెస్ట్ ప్రోమో రిలీజ్ అయింది. ఈ ప్రోమోలో వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్ సాయి.. దివ్యపై సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. భరణి గారు హౌస్ లో ఆకాశమంత ఎత్తులో ఉన్నారు. దివ్య హౌస్ లోకి వచ్చాకే ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ పడిపోయింది. ఆమె వల్లే భరణి ఎలిమినేట్ అయ్యారు అన్నట్లుగా సాయి ఆరోపించారు.బిగ్గరగా అరుస్తూ సాయి.. దివ్యపై ఆరోపణలు చేశారు.
నిలదీసిన దివ్య
సాయి ఆరోపణలతో దివ్య కూడా గట్టిగా ఫైర్ అయింది. భరణి గారు నా వల్ల ఎలిమినేట్ అయినట్లు ఎవరు చెప్పారు అంటూ నిలదీసింది. సాయికి దివ్య పూర్తి స్థాయిలో ఎలా కౌంటర్ ఇచ్చింది అనేది కంప్లీట్ ఎపిసోడ్ లో తేలనుంది. రాము, రీతూ చౌదరి మధ్య కూడా మాటల యుద్ధం చెలరేగింది.
కళ్ళు చెకప్ చేయించుకో
రాము ఎక్కడా కూడా యాక్టివ్ గా కనిపించడం లేదు అని రీతూ ఆరోపించింది. దీనితో రాము వెంటనే.. నువ్వు కళ్ళు చెకప్ చేయించుకుంటే బెటర్ అని అదిరిపోయే కౌంటర్ ఇచ్చాడు. రమ్య మోక్ష అయితే తనూజ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. తనూజ ఒక ముసుగులో ఉంది. ఆమె ఫుల్ డ్రామా క్వీన్. తనూజ చేసేదంతా నటనే.. ఆమె ఫేక్ అంటూ రమ్య తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. తనూజ కూడా అదే రేంజ్ లో రమ్యకి సమాధానం ఇచ్చింది.