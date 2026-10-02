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- Varshini: టైం చూసి దొంగ దెబ్బ కొట్టిన వర్షిణి..పాపం అమన్ కెప్టెన్సీ పాయె, హౌస్ మొత్తానికి మైండ్ బ్లాక్
Varshini: టైం చూసి దొంగ దెబ్బ కొట్టిన వర్షిణి..పాపం అమన్ కెప్టెన్సీ పాయె, హౌస్ మొత్తానికి మైండ్ బ్లాక్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో శుక్రవారం రోజు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే సంఘటన జరిగింది. గేమ్ ఓడిపోయినప్పటికీ దొంగ దారిలో వర్షిణి కెప్టెన్ అయిపోయింది. దీనితో అమన్ గేమ్ ఆడి గెలిచినప్పటికీ అతడి కష్టం వృధా అయింది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో 26వ రోజు చూస్తున్న ఆడియన్స్ కి మాత్రమే కాదు.. ఇంటి సభ్యులకు కూడా మైండ్ బ్లాక్ అయింది. వర్షిణి కొట్టిన దెబ్బ ఆ రేంజ్ లో ఉంది. చెమట పట్టకుండా ఆమె అమన్ విజయాన్ని, కెప్టెన్సీని చిటికెలో లాగేసుకుంది. వర్షిణి దొంగ దెబ్బ కొట్టింది అనే అనుమానం రావచ్చు కానీ.. రూల్ ప్రకారం తనకు ఉన్న పవర్ ని ఆమె కరెక్ట్ టైంలో వాడుకుంది.
కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్ గా ఆ ఐదుగురు
ముందుగా కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్ గా ఎవరు పోటీ పడాలి అనే చర్చ పెద్దఎత్తున జరిగింది. చివరికి వర్షిణి, ఝాన్సీ, రామ్ ప్రసాద్, అపూర్వ, అమన్ కంటెండర్స్ గా ఫైనల్ అయ్యారు. వీరికి బిగ్ బాస్ పాత్ టు పవర్ అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. మూడు లెవల్స్ లో ఈ గేమ్ ఉంటుంది. మొదటి లెవల్ లో ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అయి ముగ్గురు సెకండ్ లెవల్ కి వెళతారు. సెకండ్ లెవల్ లో ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారు. మిగిలిన ఇద్దరు మూడవ లెవల్ లో పోటీ పడి ఒక్కరు మాత్రమే విజయం సాధిస్తారు. ఆ ఒక్కరే ఈ వారం కెప్టెన్సీ గా అవకాశం దక్కించుకుంటారు.
టైం చూసి కొట్టిన వర్షిణి
ఈ టాస్క్ లో కష్టపడి ఆడి అమన్ విజయం సాధించాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో వర్షిణి తన మ్యాజికల్ పవర్ ని సీక్రెట్ గా యూజ్ చేసింది. స్టోర్ రూమ్ నుంచి మ్యాజికల్ పవర్ బాక్స్ కీ రాగానే అంతా షాక్ అయ్యారు. తాను గత కొంత కాలంగా వెనుక బడ్డాను అని ఈ టైంలో మ్యాజికల్ పవర్ ని యూజ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ డెసిషన్ అని వర్షిణి చెప్పింది.
పాపం అమన్
బాక్స్ ని ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న రూల్ చదివి వినిపించింది. దాని ప్రకారం వేరే వాళ్ళ గెలుపును, దాని వాళ్ళ కలిగే ప్రయోజనాన్ని లావేసుకోవచ్చు అని ఉంది. దాని ప్రకారం వర్షిణి.. అమన్ విజయాన్ని తీసేసుకుని హౌస్ కి కొత్త కెప్టెన్సీ గా అవతరించింది.
కొత్త కెప్టెన్ గా వర్షిణి
అమన్ కి అసలు ఏం జరుగుతోందో అర్థం కాలేదు. చాలా బాధ పడ్డాడు. ఆ తర్వాత వర్షిణి అమన్ ని కలసి వివరణ ఇచ్చింది. ఇలా చేసినందుకు సారీ చెప్పింది. మొత్తంగా వర్షిణి చెమట పెట్టకుండానే కెప్టెన్సీ దక్కించుకుంది.