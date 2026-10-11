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- Neethu Natraj: నటరాజ్ మాస్టర్ తో ప్రేమ,పెళ్లి.. తెలుగు అమ్మాయి కాదు కానీ.. నీతూ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా
Neethu Natraj: నటరాజ్ మాస్టర్ తో ప్రేమ,పెళ్లి.. తెలుగు అమ్మాయి కాదు కానీ.. నీతూ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా
డ్యాన్స్ మాస్టర్ నటరాజ్ మాస్టర్ భార్య నీతూ నటరాజ్ బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. గతంలో పలు టీవీ షోలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె ఇప్పుడు హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు.
బిగ్బాస్ హౌస్లోకి నీతూ నటరాజ్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలతో సందడి పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ నటరాజ్ మాస్టర్ భార్య నీతూ నటరాజ్ కూడా హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఇప్పటివరకు టీవీ కార్యక్రమాలు, రియాలిటీ షోల ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆమె ఇప్పుడు బిగ్బాస్ లో తన ఆటతీరును చూపించనున్నారు. కుటుంబ నేపథ్యంతో పాటు తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఆమె ఈ షోలోకి వచ్చారు. నీతూ నటరాజ్ వాస్తవానికి తెలుగు అమ్మాయి కాదు. ఆమె గుజరాత్ కి చెందిన మహిళ. కానీ డ్యాన్సర్ గా తెలుగులో అవకాశాలు అందుకున్నారు. చాలా ఏళ్లుగా హైదరాబాద్ లో ఉండడంతో తెలుగు చక్కగా మాట్లాడతారు.
ఆట షోతో పరిచయం
నీతూకు డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలతో అనుబంధం ఉంది. ఆమె గతంలో ‘ఆట 2’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ షోతోనే నటరాజ్ మాస్టర్తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారడంతో ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో డ్యాన్స్ కార్యక్రమాలకు ఉన్న ఆదరణ నేపథ్యంలో నీతూకు కూడా వినోద రంగంతో అనుబంధం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ ద్వారా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.
నటరాజ్ మాస్టర్తో ప్రేమ, పెళ్లి
నటరాజ్ మాస్టర్ తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో కొరియోగ్రాఫర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. డ్యాన్స్ షోలు, ఇతర వినోద కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు.నీతూ, నటరాజ్ మాస్టర్ 2009లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు . వీరికి ఓ కుమార్తె సంతానం. నటరాజ్ మాస్టర్ బిగ్బాస్ తెలుగు ఐదో సీజన్లోనూ పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన భార్య నీతూ అదే కార్యక్రమంలోకి రావడంతో ఈ కుటుంబానికి బిగ్బాస్తో మరోసారి అనుబంధం ఏర్పడింది.
టీవీ షోలతో గుర్తింపు
నీతూ నటరాజ్ గతంలో పలు టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో కనిపించారు. ఇటీవల ‘మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్’ కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొన్నారు. తన అభిప్రాయాలను నేరుగా చెప్పే వ్యక్తిగా ఆమెకు గుర్తింపు ఉంది. టీవీ షోలలో కనిపించిన అనుభవం ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో ఆమెకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. అయితే హౌస్లో వివిధ మనస్తత్వాలు ఉన్న కంటెస్టెంట్లతో కలిసి ఉండటం, టాస్కుల్లో పాల్గొనడం ఆమెకు కొత్త అనుభవం కానుంది.
బిగ్బాస్లో నీతూ ఎలా ఆడతారు?
వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వచ్చిన నీతూ నటరాజ్పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఆమె ఇతర కంటెస్టెంట్లతో ఎలా కలిసిపోతారు? నామినేషన్ల సమయంలో తన అభిప్రాయాలను ఎలా వ్యక్తం చేస్తారు? టాస్కుల్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తారు? అనేవి ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఇప్పటివరకు టీవీ షోల ద్వారా కనిపించిన నీతూ వ్యక్తిత్వానికి, బిగ్బాస్ హౌస్లో ఆమె ప్రవర్తనకు మధ్య ఎలాంటి తేడా ఉంటుందో చూడాలి. తన ఆటతీరు, మాటతీరుతో ప్రేక్షకుల ఆదరణ సంపాదించుకోవడం ఇప్పుడు ఆమె ముందున్న అవకాశం.