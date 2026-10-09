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- Bigg Boss Telugu 10 Voting: ఐదో వారం ఓటింగ్.. టాప్లో రోహిత్, కానీ డేంజర్లో ముగ్గురు, ఇద్దరు ఔట్
Bigg Boss Telugu 10 Voting: ఐదో వారం ఓటింగ్.. టాప్లో రోహిత్, కానీ డేంజర్లో ముగ్గురు, ఇద్దరు ఔట్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ఐదో వారం ఓటింగ్ చూస్తే, ఆసక్తికర పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఊహించని కంటెస్టెంట్లు డేంజర్లో ఉన్నారు. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కి ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 5వ వారం ఓటింగ్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో ఐదో వారం ఎలిమినేషన్పై ఉత్కంఠ నెలకొంది. హౌస్లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య పోటీ పెరుగుతుండగా, బయట ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ కూడా ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. అనధికారిక ఆన్లైన్ ఓటింగ్ పోల్ ప్రకారం రోహిత్ టాప్ లో కొనసాగుతుండగా, త్రిగుణ్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. మరోవైపు ఝాన్సీ, వంశీ, వర్షిణి, షాలిని, చరణ్ వంటి కంటెస్టెంట్లు తక్కువ ఓట్లతో వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నారు. ఐదో వారం ఓటింగ్ సరళి షాకిస్తోంది. ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారో అనే ఉత్కంఠని క్రియేట్ చేస్తోంది.
రోహిత్ టాప్లో, ఝాన్సీ బాటమ్లో
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ఐదో వారం ఓటింగ్లో రోహిత్, త్రిగుణ్లో టాప్లో దూసుకుపోతున్నారు. వీరితోపాటు ముఖేష్ గౌడ, రామ్ ప్రసాద్, నరేష్, అమన్ అపూర్వ వంటి వారు సేఫ్లోనే ఉన్నారు. కానీ ఈ సారి చరణ్, షాలిని, సింగర్ ఝాన్సీ మాత్రం డేంజర్లో ఉన్నారు. అయితే మరికొందరి లెక్కల ప్రకారం మాత్రం రామ్ ప్రసాద్, షాలిని, ముఖేష్, అపూర్వ, సింగర్ ఝాన్సీ డేంజర్లో ఉన్నారు. మెయిన్గా అయితే సింగర్ ఝాన్సీ, చరణ్, షాలిని, ముఖేష్ మధ్య ఎలిమినేషన్ ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
సింగర్ ఝాన్సీ వద్ద పవర్
ఇదిలా ఉంటే సింగర్ ఝాన్సీ వద్ద పవర్ ఉంది. తాను ఎలిమినేషన్ నుంచి బయటపడే ఛాన్స్ ఉంది. సేవ్ అయ్యే పవర్ ఉంది. దాన్ని ఈ వారం ఉపయోగించాలని భావిస్తుంది. ఎలాగూ ఆమె బాటమ్లో ఉంది కాబట్టి తన పవర్ని ఉపయోగించి సేవ్ అయ్యే భావనలో ఉందట. ఆమె తన పవర్ని ఉపయోగించి సేవ్ అయితే మాత్రం ఎలిమినేషన్ వేరే వాళ్లు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మామూలుగా అయితే ఝాన్సీ ఎలిమినేషన్కి ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంది. ఆమె కాదంటే షాలిని, చరణ్, ముఖేష్, రామ్ ప్రసాద్లో ఒకరుగానీ, ఇద్దరు కానీ ఎలిమినేట్ అవుతారని అంటున్నారు. ఏం జరుగుతుందో తెలియాల్సి ఉంది. అయితే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా? సింగిలేనా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
ఐదో వారం వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్
ఇక ఈ వారంలోనే మినీ బిగ్ బాస్ ఈవెంట్ని నిర్వహించబోతున్నారు. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ కోసం ఈ ప్రయత్నం జరుగుతుంది. శివకుమార్, చైత్ర రాయ్, నీతూ నటరాజ్, నూకరాజు, రాకింగ్ రాకేష్ వంటి వారి పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. అలాగే కావ్యశ్రీ పేరు కూడా చక్కర్లు కొడుతుంది. మరి ఎవరు వస్తారు? ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేది చూడాలి. కానీ ఈ వీకెండ్ మాత్రం చాలా స్పెషల్గా ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది.