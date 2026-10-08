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- Indian 3: రెండోది అట్టర్ ఫ్లాప్, అయినా మూడోది మొదలు పెట్టిన శంకర్.. వార్ మోడ్లో 'భారతీయుడు 3' షురూ
Indian 3: రెండోది అట్టర్ ఫ్లాప్, అయినా మూడోది మొదలు పెట్టిన శంకర్.. వార్ మోడ్లో 'భారతీయుడు 3' షురూ
Bharateeyudu 3: దాదాపు రెండేళ్లుగా నిలిచిపోయిన భారతీయుడు 3 సినిమా మళ్లీ పట్టాలెక్కింది. కమల్ హాసన్ శంకర్ కాంబినేషన్లో మూడో భాగం షూటింగ్ తిరిగి ప్రారంభం కానుంది.
Shankar
1990ల చివర్లో విడుదలైన భారతీయుడు సినిమా సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది. కమల్ హాసన్, దర్శకుడు శంకర్ కలయికలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో బ్లాక్బస్టర్గా నిలవడంతో పాటు కల్ట్ క్లాసిక్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా ప్రభావం ఎంతగా ఉందంటే ఆ తర్వాత వచ్చిన పలు చిత్రాలు ఇందులోని కొన్ని అంశాలను అనుసరించేందుకు ప్రయత్నించాయి. అయితే ఇదే కాంబినేషన్తో వచ్చిన భారతీయుడు 2 మాత్రం ఆ స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. 2024లో విడుదలైన భారతీయుడు 2 బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ నిరాశను మిగిల్చింది. ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ తెరకెక్కించిన గేమ్ ఛేంజర్ కూడా పెద్దగా ఆడకపోవడంతో దర్శకుడి తదుపరి సినిమాలకు నిర్మాతలను కనుగొనడం కష్టంగా మారింది. ఇదే సమయంలో భారతీయుడు 2, భారతీయుడు 3 చిత్రాలను రెండు భాగాలుగా నిర్మించాలనుకున్న లైకా ప్రొడక్షన్స్ కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది.
దాదాపు రెండేళ్లుగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్ట్
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారతీయుడు 3 ప్రాజెక్ట్ దాదాపు రెండేళ్ల పాటు నిలిచిపోయింది. తాజాగా శంకర్, ఆయన టీమ్ ఈ సినిమాను మళ్లీ ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ల ద్వారా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. భారతీయుడు 3 మళ్లీ పట్టాలెక్కిందని నిర్మాణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. సేనాపతి తిరిగి వస్తున్నాడనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ వార్ మోడ్లో సినిమా పునరాగమనం మొదలైందని ప్రకటించింది. దీంతో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఈ ప్రాజెక్ట్పై మరోసారి అధికారిక స్పష్టత వచ్చింది. భారతీయుడు 2 తర్వాత ఆగిపోయిన మూడో భాగం ఇప్పుడు తిరిగి నిర్మాణ దశలోకి వెళ్లనుంది.
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— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) October 8, 2026
సేనాపతిగా మళ్లీ కమల్ హాసన్
భారతీయుడు 3లో కమల్ హాసన్తో పాటు కాజల్ అగర్వాల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కాజల్కు సంబంధించిన సన్నివేశాలను శంకర్ చాలా కాలం క్రితమే చిత్రీకరించారు. అయితే భారతీయుడు 2లో ఆమె పాత్ర తెరపై కనిపించలేదు. ఇప్పుడు ఆమెకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను భారతీయుడు 3లో చూపించే అవకాశం ఉంది. భారతీయుడు ఫ్రాంచైజ్లో కమల్ హాసన్ పోషిస్తున్న సేనాపతి పాత్రకు ఈ మూడో భాగంలో కూడా ప్రాధాన్యం ఉండనుంది. లైకా ప్రొడక్షన్స్ విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ల ద్వారా సేనాపతి మరోసారి తిరిగి వస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ హైలైట్ చేసింది. దీంతో రెండో భాగంలో కనిపించని కాజల్ పాత్రకు మూడో భాగంలో ఎలాంటి ప్రాధాన్యం ఉంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
అనిరుధ్ సంగీతంతో మూడో భాగం
భారతీయుడు 3 చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. భారతీయుడు 2 తర్వాత నిలిచిపోయిన ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇప్పుడు శంకర్ టీమ్ తిరిగి ముందుకు తీసుకెళ్లనుంది. కమల్ హాసన్, శంకర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన తొలి భారతీయుడు సాధించిన ప్రభావాన్ని రెండో భాగం కొనసాగించలేకపోయింది. ఇప్పుడు మూడో భాగంతో ఫ్రాంచైజ్ కోల్పోయిన క్రేజ్లో కొంత భాగాన్ని తిరిగి తీసుకురాగలదా అనే దానిపై దృష్టి నెలకొంది. వరుసగా రెండు భారీ పరాజయాలు ఎదుర్కొన్న శంకర్కి కూడా భారతీయుడు 3 కీలకమైన సినిమాగా మారింది. మరోవైపు కమల్ హాసన్కు కూడా సేనాపతి పాత్రలో తిరిగి రావడం ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
వార్ మోడ్లో భారతీయుడు 3
లైకా ప్రొడక్షన్స్ కొత్త పోస్టర్లతో భారతీయుడు 3 పునఃప్రారంభాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించడంతో ఈ సినిమా మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. దాదాపు రెండేళ్లుగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు తిరిగి నిర్మాణంలోకి రావడంతో శంకర్, కమల్ హాసన్లపై మరోసారి అందరి దృష్టి పడింది. భారతీయుడు 2తో నిరాశపరిచిన ఫ్రాంచైజ్ను మూడో భాగం ఏ మేరకు నిలబెడుతుందనేది ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. కాజల్ అగర్వాల్ సన్నివేశాలు మూడో భాగంలో కనిపించనుండగా, అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సేనాపతి సున్నా సహనంతో తిరిగి వస్తున్నాడనే సందేశంతో లైకా ప్రొడక్షన్స్ ప్రకటించిన భారతీయుడు 3 ఇప్పుడు వార్ మోడ్లో పునఃప్రారంభమవుతోంది.