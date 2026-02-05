- Home
- Entertainment
- ఏఆర్ రెహమాన్ యూ టర్న్, వివాదాల జోలికి వెళ్లను.. చెప్పినా వినరన్న స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
ఏఆర్ రెహమాన్ యూ టర్న్, వివాదాల జోలికి వెళ్లను.. చెప్పినా వినరన్న స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
‘ఛావా’, మతపరమైన వ్యాఖ్యల వివాదం నుంచి ముందుకు సాగాలనుకుంటున్నట్టు ఏఆర్ రెహమాన్ చెప్పారు. వివరణ ఇచ్చినా ప్రజలు వినరని ఆయన అన్నారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ సంగీతంపై దృష్టి పెడతానని చెప్పారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ యూ టర్న్
‘ఛావా’, మతపరమైన వ్యాఖ్యల వివాదం నుంచి ముందుకు సాగాలని ఏఆర్ రెహమాన్ కోరుకుంటున్నారు: జనాలు చెప్పినా వినడంలేదని ఆయన అన్నారు. చెన్నైలో తన రాబోయే 'వండర్మెంట్ టూర్' ప్రమోషన్ సందర్భంగా, రెహమాన్ ఇటీవలి వివాదంపై మాట్లాడుతూ, తాను దాని నుంచి ముందుకు సాగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు.
చెన్నైలో 'వండర్మెంట్ టూర్' ప్రమోషన్
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ కొన్నాళ్లుగా వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. ఇప్పుడు వాటి నుంచి బయటపడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 'ఛావా' సినిమా, బాలీవుడ్లో మతపరమైన వాతావరణంపై చేసిన వ్యాఖ్యల వివాదం నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. . చెన్నైలో 'వండర్మెంట్ టూర్' ప్రమోషన్లో ఈ విషయంపై మాట్లాడారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ కామెంట్స్
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కమెడియన్ అలెగ్జాండర్ బాబు రెహమాన్ స్టేట్మెంట్ గురించి అడిగారు. దానికి రెహమాన్, “చూడండి, జీవితంలో సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం అన్నింటికీ ప్రిపేర్గా ఉండాలి” అని అన్నారు. తర్వాత నవ్వి, “మనందరికీ తెలుసు” కాబట్టి వేరే విషయం మాట్లాడదాం అన్నారు.
వేరే విషయం మాట్లాడటం మంచిది
తన దేశభక్తి గురించి వివరణ ఇవ్వాల్సి రావడం బాధ కలిగించిందని అలెగ్జాండర్ అనగా, రెహమాన్ స్పందిస్తూ, “మీ గురించి తెలిసిన వారికి వివరణ అవసరం లేదు. తెలియని వాళ్ళు మీరు చెప్పినా వినరు. అందుకే వేరే విషయం మాట్లాడటం మంచిది” అని అన్నారు.
ఛావా' సినిమాపై విమర్శలు
బీబీసీ ఏషియన్ నెట్వర్క్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, బాలీవుడ్లో వివక్ష ఎదుర్కొన్నారా అని రెహమాన్ను అడిగారు. “గత ఎనిమిదేళ్లలో, అధికారం సృజనాత్మకత లేని వారి చేతుల్లోకి వెళ్లింది. ఇది మతపరమైన సమస్య కూడా కావచ్చు” అని ఆయన అన్నారు. 'ఛావా' సినిమాపై కూడా విమర్శలు చేశారు. ఇది పెద్ద దూమారం రేపింది.
ఏఆర్ రెహమాన్ క్లారిటీ..
విమర్శల తర్వాత, రెహమాన్ ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. “సంగీతం మన సంస్కృతిని గౌరవించే మార్గం. భారతదేశం నా స్ఫూర్తి, నా ఇల్లు. నా ఉద్దేశాలను కొన్నిసార్లు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ నా లక్ష్యం ఎప్పుడూ సంగీతంతో సేవ చేయడమే” అని అన్నారు.
వివాదాలను పరిష్కరించుకోవాలని
రెహమాన్ వండర్మెంట్ టూర్ చెన్నైలో ఫిబ్రవరి 14న నెహ్రూ అవుట్డోర్ స్టేడియంలో సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. టిక్కెట్ల ధర ₹4000 నుంచి ₹28,000 వరకు ఉంది. టూర్కు ముందు అన్ని వివాదాలను పరిష్కరించుకోవాలని రెహమాన్ భావిస్తున్నారు.