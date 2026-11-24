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- Anushka Shetty: హైదరాబాద్ లో అనుష్క శెట్టి ఇల్లు అమ్మేసిందా ? సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పేసినట్లేనా ?
Anushka Shetty: హైదరాబాద్ లో అనుష్క శెట్టి ఇల్లు అమ్మేసిందా ? సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పేసినట్లేనా ?
Anushka Sells her House: నటి అనుష్క శెట్టి ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాల్లో పెద్దగా నటించడం లేదు. అయితే హైదరాబాద్లోని తన ఇంటిని ఆమె అమ్మేసిందనే వార్త ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
విలాసవంతమైన ఇంటిని అమ్మేసిన అనుష్క శెట్టి!
సినిమా అభిమానులు ముద్దుగా 'స్వీటీ' అని పిలుచుకునే అనుష్క శెట్టి గురించి ఓ వార్త ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్. హైదరాబాద్లోని అత్యంత ప్రధానమైన వీఐపీ ఏరియాలో ఉన్న తన లగ్జరీ ఇంటిని ఆమె అమ్మేసినట్లు చెబుతున్నారు. దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈ ఇంటిని ఆమె విక్రయించినట్లు వార్తలు రావడంతో, అనుష్క సినిమాల నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారా? తన సొంతూరు మంగళూరులో స్థిరపడనున్నారా? అని అభిమానులు రకరకాల ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు.
జూబ్లీహిల్స్లో ఇల్లు విక్రయం!
దక్షిణాదిలో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన అనుష్క శెట్టి, హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న తన ఇంటిని అమ్మేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. చాలా ఏళ్ల క్రితం అనుష్క పేరు మీద రిజిస్టర్ అయిన ఈ ఆస్తి ఇప్పుడు చేతులు మారింది. సమాచారం ప్రకారం ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.12 కోట్లు.
సాధారణంగా సినీ ప్రముఖులు తమ వృత్తికి సంబంధించిన ప్రధాన నగరాల్లో ఇల్లు కొని సెటిల్ అవ్వడం పరిపాటి. ఆ విధంగా హైదరాబాద్ అనుష్క సినీ ప్రయాణానికి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్న ఇంటిని ఆమె అమ్మేసిందనే వార్త సహజంగానే పెద్ద ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.
అయితే ఈ విషయంపై అనుష్క వైపు నుంచి గానీ, ఆమెకు సన్నిహితుల నుంచి గానీ ఎలాంటి అధికారిక వివరణ రాలేదు. ఇల్లు అమ్మడానికి గల కారణం కూడా తెలియరాలేదు. ఆమె హైదరాబాద్లోనే మరో ప్రాంతానికి మారుతున్నారా లేదా నగరం వదిలి వెళ్తున్నారా అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.
సినిమాలకు స్వీటీ గుడ్బై చెప్పనుందా?
గత కొన్నేళ్లుగా అనుష్క శెట్టి సినిమాల్లో పెద్దగా కనిపించడం లేదు. పబ్లిక్ ఈవెంట్లలోనూ ఆమెను చూడలేకపోతున్నాం. కథల ఎంపికలో ఎప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ఆమె, ఇటీవలి కాలంలో వేళ్లమీద లెక్కపెట్టగలిగే సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు.
2018లో వచ్చిన 'భాగమతి' తర్వాత, 2020లో 'నిశ్శబ్దం', 2023లో 'మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి', అలాగే 2025లో 'ఘాటీ' చిత్రాల్లో మాత్రమే నటించారు. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'బాహుబలి' చిత్రంలో దేవసేన పాత్రలో నటించి దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. ప్రభాస్తో ఆమె కెమిస్ట్రీని అభిమానులు నేటికీ ఆరాధిస్తారు.
ఇప్పుడు ఆమె నటించే సినిమాల సంఖ్య తగ్గడం, ఇల్లు అమ్మిన వార్త ఆమె సినిమాల నుంచి తప్పుకుంటున్నారా అనే చర్చకు దారితీసింది. ఆమె ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో కలిసి మంగళూరులో నివసిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు ఈ అనుమానాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి.
మలయాళంలో ఎంట్రీ ఇస్తున్న అనుష్క!
ఇన్ని వివాదాల మధ్య కూడా అనుష్క సినీ ప్రయాణం పూర్తిగా ముగిసిపోలేదు. కొత్త భాషలో అడుగుపెట్టేందుకు ఆమె సిద్ధమయ్యారు. రోజిన్ థామస్ దర్శకత్వంలో జయసూర్య హీరోగా నటిస్తున్న 'కథనార్ - ది వైల్డ్ సోర్సరర్' సినిమా ద్వారా మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు అనుష్క పరిచయమవుతున్నారు.
ఈ ఫాంటసీ సినిమాలో 'నీల' అనే కీలక పాత్రలో ఆమె నటిస్తున్నారు. విభిన్నమైన కథాంశంతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై సినీ ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే రిలీజ్ డేట్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
ఇదిలా ఉంటే, యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మించే మరో తెలుగు సినిమాలోనూ అనుష్క నటించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు.
స్వీటీ తదుపరి నిర్ణయం ఏమిటి?
2005లో 'సూపర్' సినిమా ద్వారా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన అనుష్క, ఆ తర్వాత 'అరుంధతి', 'వేదం', 'రుద్రమదేవి' వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించారు. హీరోయిన్కు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాల ద్వారా బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా నిరూపించుకున్నారు. అయితే 12 కోట్ల రూపాయల విలువైన హైదరాబాద్ ఇంటిని ఆమె అమ్మేసిన వార్త అభిమానులకు దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. అనుష్క శెట్టి నిజంగానే సినిమాలకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నారా? లేక ఇది కేవలం వ్యక్తిగత నిర్ణయమా? తన తదుపరి సినిమాల ద్వారా మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న స్వీటీ, ఈ ప్రశ్నలకు ఎప్పుడు సమాధానం చెబుతారో వేచి చూడాల్సిందే.