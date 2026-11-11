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- Anirudh Wedding Photos: అనిరుధ్, కావ్య మారన్ పెళ్లి ఫోటోలు చూశారా.. రెండు కళ్ళు సరిపోవు, అతిథులు ఎవరెవరంటే
Anirudh Wedding Photos: అనిరుధ్, కావ్య మారన్ పెళ్లి ఫోటోలు చూశారా.. రెండు కళ్ళు సరిపోవు, అతిథులు ఎవరెవరంటే
ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ కూతురు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ల వివాహం యూరప్ దేశం గ్రీస్లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.
గ్రీస్లో గ్రాండ్గా అనిరుధ్ - కావ్యా పెళ్లి
తమిళ సినిమా రాక్స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్ గ్రూప్ అధినేత కళానిధి మారన్ కూతురు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సిఈఓ కావ్యా మారన్ పెళ్లి గ్రీస్లో వైభవంగా జరిగింది. నవంబర్ 10, 11 తేదీలలో అత్యంత సన్నిహితులు, బంధువుల సమక్షంలో ఈ 'డ్రీమ్ వెడ్డింగ్' జరిగింది.
Anirudh Wedding💥 https://t.co/stcc9t5NEZ
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 11, 2026
ముందు వరుసలో స్టాలిన్, రజనీకాంత్
అత్యంత ప్రైవేట్గా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన భార్య లతా రజనీకాంత్తో కలిసి, తమిళనాడు సీఎం ఎం.కె. స్టాలిన్ తన భార్య దుర్గా స్టాలిన్తో కలిసి గ్రీస్కు వెళ్లి హాజరయ్యారు.
అందమైన పూల అలంకరణల మధ్య, గ్రీస్ అందాల బ్యాక్డ్రాప్లో అనిరుధ్, కావ్యా మారన్ రాయల్ లుక్లో ఉన్న పెళ్లి ఫోటోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముందు వరుసలో ఎం.కె. స్టాలిన్, దుర్గా స్టాలిన్, రజనీకాంత్, లతా రజనీకాంత్, దయానిధి మారన్ కుటుంబ సభ్యులు కూర్చున్న ఫోటోలు అభిమానులు దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
గతంలో వీరు గ్రీస్లో ఉంగరాలు మార్చుకుంటున్నట్లు ఉన్న ఒక ఏఐ (AI) వీడియో సోషల్ మీడియాలో నిజమైన ఎంగేజ్మెంట్ వీడియోగా వైరల్ అయ్యి, నెటిజన్లు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం గమనార్హం.
వధూవరుల బ్యాక్గ్రౌండ్, వయసు వివరాలు
అనిరుధ్ రవిచందర్ (వయసు 36): నటుడు రవిచంద్రన్ కుమారుడిగా 1990 అక్టోబర్ 16న జన్మించాడు. ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ దర్శకత్వంలో ధనుష్ నటించిన '3' సినిమాలోని 'వై దిస్ కొలవెరి డి' పాటతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత విజయ్, రజనీకాంత్, అజిత్, కమల్ హాసన్, షారుఖ్ ఖాన్ లాంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలకు మ్యూజిక్ అందించి ఇండియన్ రాక్స్టార్గా ఎదిగాడు.
కావ్యా మారన్ (వయసు 34): సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ - కావేరి మారన్ దంపతుల కూతురిగా 1992 ఆగస్టు 6న జన్మించింది. సన్ టీవీ నెట్వర్క్ బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే, ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్కి సీఈఓగా వ్యవహరిస్తూ స్టేడియంలో అభిమానుల అటెన్షన్ క్యాచ్ చేసింది. వీరిద్దరి మధ్య 2 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉంది.
My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11 https://t.co/pSdCxqRN2I
— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
ఆస్తుల విలువ, ఇండస్ట్రీ టాక్
సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ ఆస్తి విలువ రూ.23,000 కోట్లుగా అంచనా వేస్తుండగా, కావ్యా మారన్ వ్యక్తిగత ఆస్తి సుమారు రూ.500 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం. 'లియో' సినిమా తర్వాత భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.50 నుంచి 70 కోట్ల వరకు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' సినిమా రూ.800 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టడంతో, ఆ ఉత్సాహంతోనే కళానిధి మారన్ గ్రీస్లో ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేశారని, సూపర్ స్టార్ను స్వయంగా తీసుకెళ్లి గౌరవించారని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
నవంబర్ 21న చెన్నైలో గ్రాండ్ రిసెప్షన్
గ్రీస్లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంటకు నవంబర్ 21న చెన్నైలో అతిపెద్ద రిసెప్షన్ జరగనుంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, అగ్ర హీరోలు, దర్శకులు, నిర్మాతలు, రాజకీయ నాయకులు, క్రీడాకారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ వేడుకకు హాజరవుతారని సమాచారం. ఈరోజు శుభముహూర్తంలో పెళ్లి పూర్తి కావడంతో సినిమా తారలు, అభిమానులు ఈ కొత్త దంపతులకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.