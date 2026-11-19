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- Highest Grossing Movies 2026: ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన సినిమాలు.. రామాయణ నుంచి 'ధురంధర్ 2' వరకు భారీ వసూళ్లు!
Highest Grossing Movies 2026: ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన సినిమాలు.. రామాయణ నుంచి 'ధురంధర్ 2' వరకు భారీ వసూళ్లు!
Highest Grossing Movies 2026: ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ వద్ద కోట్లు కొల్లగొట్టి అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన సినిమాల జాబితాలో 6 చిత్రాలు నిలిచాయి. వీటిలో 'రామాయణ' నుంచి 'ధురంధర్ 2' వరకు బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ ఉన్నాయి.
2026లో బాక్సాఫీస్ దుమ్ముదులిపిన సినిమాలు
2026 సంవత్సరం ముగియడానికి మరో నెల రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ ఏడాది కొన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగా వసూళ్లు రాబట్టాయి. ఈ చిత్రాలు సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఏయే సినిమాలు ఎంత వసూలు చేశాయో ఇక్కడ చూద్దాం.
ధురంధర్ 2
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,813.39 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఇండియాలో ఈ చిత్రం గ్రాస్ కలెక్షన్ 1,375.39 కోట్లు కాగా, నెట్ కలెక్షన్ 1,149.30 కోట్లు. ఈ ఏడాది మార్చిలో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. రణ్వీర్ సింగ్తో పాటు అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, ఆర్. మాధవన్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
రామాయణ
జైలర్ 2
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన తమిళ సినిమాగా నిలిచింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 826.74 కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసింది.
దృశ్యం: ది కన్క్లూజన్
క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'దృశ్యం: ది కన్క్లూజన్' సినిమా కూడా ఈ జాబితాలో చోటు సంపాదించింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 589.16 కోట్ల రూపాయలు రాబట్టింది. ఇండియాలో గ్రాస్ కలెక్షన్ 455.96 కోట్లు, నెట్ కలెక్షన్ 380.86 కోట్లుగా ఉంది. ఈ చిత్రంలో అజయ్ దేవగణ్తో పాటు జైదీప్ అహ్లావత్, టబు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు.
హనుమాన్ అంశ్
కేవలం 2 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన 'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 452.53 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ ఏడాది అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించిన చిత్రాల్లో ఇది ఒకటి. ఇండియాలో దీని గ్రాస్ కలెక్షన్ 403.73 కోట్లు, నెట్ కలెక్షన్ 342.15 కోట్లు. ఈ సినిమాలో శోభినవ్ సత్య హీరోగా నటించారు. నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం ఆధారంగా ఈ కథ రూపొందింది.
బార్డర్ 2
సన్నీ డియోల్ నటించిన 'బార్డర్ 2' సినిమా కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 449.44 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను సాధించింది. ఇండియాలో దీని గ్రాస్ కలెక్షన్ 392.19 కోట్లు కాగా, నెట్ కలెక్షన్ 328.33 కోట్లు. ఈ సినిమాలో సన్నీ డియోల్తో పాటు దిల్జిత్ దోసాంజ్, వరుణ్ ధావన్, అహాన్ శెట్టి ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.