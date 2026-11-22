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- Anirudh Kaviya Reception: విజయ్ నుంచి రజనీ వరకు అనిరుధ్-కావ్య మారన్ రిసెప్షన్ తారల సందడి.. ఫోటోలు
Anirudh Kaviya Reception: విజయ్ నుంచి రజనీ వరకు అనిరుధ్-కావ్య మారన్ రిసెప్షన్ తారల సందడి.. ఫోటోలు
Anirudh Kaviya Maran Wedding Reception: అనిరుధ్, కావ్య మారన్ జంట వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకకు సీఎం విజయ్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, కమల్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా అనేకమంది సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఆ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
అనిరుధ్, కావ్య మారన్ రిసెప్షన్ కి సీఎం విజయ్
సౌత్లో స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా రాణిస్తున్న అనిరుధ్, సన్ పిక్చర్స్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్ ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరి వివాహం గ్రీస్ దేశంలో నవంబర్ 11న జరిగింది. వివాహం అనంతరం వెంటనే చెన్నైకి తిరిగి వచ్చిన ఈ నూతన దంపతులు తమ వివాహ రిసెప్షన్ ని శనివారం రాత్రి చెన్నైలో అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొని నూతన వధూవరులకు ఆశీర్వదించారు.
సీఎం తో సూపర్ స్టార్, మాజీ సీఎం
అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్ కి వచ్చిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, కళానిధి మారన్, డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం ఎం.కే.స్టాలిన్ తదితరులు స్వాగతం పలికారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
కమల్ హాసన్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్
అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్ లో డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎం.కే.స్టాలిన్, ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ హాజరయ్యారు. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్గా నిలిచారు.
కనిమొళి శుభాకాంక్షలు
డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి చిరునవ్వుతో వచ్చి అనిరుధ్ - కావ్య వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.
కేరళ సీఎం హాజరు
కేరళ ముఖ్యమంత్రి సతీశన్, కవి వైరముత్తు ఇద్దరూ కలిసి వచ్చి అనిరుధ్, కావ్య మారన్ జంటకు పూలగుత్తి ఇచ్చి తమ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
స్టాలిన్ ఎంట్రీ
తన కుమార్తె వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకకు విచ్చేసిన మాజీ సీఎం ఎం.కే.స్టాలిన్, ఆయన భార్య దుర్గా స్టాలిన్, ఆయన అల్లుడు శబరీశన్ లకు కళానిధి మారన్ స్వాగతం పలికారు.
ఆండవర్ దర్శనం
అనిరుధ్, కావ్య మారన్ జంటకు కమల్ హాసన్ స్వయంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కమల్ హాసన్ నటిస్తున్న సండియర్ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు .
లారెన్స్ మాస్టర్ శుభాకాంక్షలు
నటుడు, దర్శకుడు, డాన్స్ మాస్టర్ ఇలా బహుముఖ ప్రతిభ గల లారెన్స్ మాస్టర్ ఈ వివాహ రిసెప్షన్ లో పాల్గొని నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.
ప్రభు ప్రేమ
శివాజీ గణేశన్ కుమారుడు ప్రభు తన భార్యతో కలిసి వచ్చి అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్ లో పాల్గొన్నారు. ఆ అద్భుతమైన ఫోటో ఇది.
నటుడు సతీష్ శుభాకాంక్షలు
హాస్య నటుడిగా ఉండి ప్రస్తుతం హీరోగా ఎదిగిన సతీష్ కోటు సూటు వేసుకుని స్టైలిష్ గా వచ్చి అనిరుధ్ - కావ్య జంటను ఆశీర్వదించారు.
అరసన్ వచ్చాడు
అనిరుధ్ వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకలో నిర్మాత కలైపులి ఎస్ థాను పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం థాను నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న అరసన్ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి వెట్రిమారన్ దర్శకత్వం వహించగా శింబు హీరోగా నటిస్తున్నాడు.
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి సందడి
చెన్నైలో జరిగిన కావ్యా మారన్- అనిరుధ్ ల వివాహ రిసెప్షన్ కు హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. ఈ ఫోటో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.
మాజీ సీఎంల కలయిక
అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకకు విచ్చేసిన మాజీ సీఎం ఎడప్పాడి పళనిస్వామి డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎం.కే.స్టాలిన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ లతో ఉల్లాసంగా ముచ్చటించారు.