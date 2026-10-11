- Home
- Entertainment
- Amitabh Bachchan Net Worth: 90 కోట్ల అప్పు నుంచి 4 వేల కోట్ల ఆస్తి వరకు బిగ్ బీ జర్నీ
Amitabh Bachchan Net Worth: 90 కోట్ల అప్పు నుంచి 4 వేల కోట్ల ఆస్తి వరకు బిగ్ బీ జర్నీ
Amitabh Bachchan Net Worth: అక్టోబర్ 11, 2026 నాటికి అమితాబ్ బచ్చన్ 84వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. రూ.4 వేల కోట్ల ఆస్తి, ముంబైలోని జల్సా బంగ్లా.. ఇలా ఆయన సంపద వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం ఉంది.
84వ పడిలోకి అమితాబ్ బచ్చన్
ఇండియన్ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రయాణం ఎంత గొప్పదో, ఆయన ఆర్థిక ప్రయాణం కూడా అంతే ఆసక్తికరం. అక్టోబర్ 2026లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రచురించిన హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026 ప్రకారం, బచ్చన్ కుటుంబ ఆస్తి సుమారు రూ.4,000 కోట్లు. ఇది కేవలం అమితాబ్ ఆస్తి మాత్రమే కాదు, మొత్తం కుటుంబ సంపద.
1990లలో ఏబీసీఎల్ (ABCL) కంపెనీ దెబ్బతినడంతో ఆయన సుమారు రూ.90 కోట్ల అప్పుల్లో కూరుకుపోయారు. ఆస్తులు జప్తు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. 'మొహబ్బతేన్' సినిమా, 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' షోతో మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కారు. సినిమాలు, టీవీ షోలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులతో మళ్లీ కోట్లు గడించారు.
అమితాబ్ బచ్చన్ ఆస్తులు ఎన్నికోట్లు..
ముంబై జుహూలోని 'జల్సా' బంగ్లా అమితాబ్ బచ్చన్ ఆస్తుల్లో అత్యంత ఖరీదైనది. ప్రతి ఆదివారం అభిమానులకు ఆయన ఇక్కడి నుంచే దర్శనమిస్తారు. ఆగస్టు 2026 ఎన్డీటీవీ (NDTV) రిపోర్ట్ ప్రకారం, సముద్రం వైపు ఉండే ఈ 10,000 చదరపు అడుగుల బంగ్లా విలువ సుమారు రూ.100 కోట్లు. ముంబైలో బచ్చన్ కుటుంబానికి ప్రతీక్ష, జనక్, వత్స అనే ఇతర బంగ్లాలు కూడా ఉన్నాయి. జనక్ బంగ్లాను ఆఫీసుగా వాడుతుండగా, వత్సను కమర్షియల్ అవసరాలకు అద్దెకు ఇచ్చారు. జల్సాకు మారకముందు అమితాబ్ కుటుంబం ప్రతీక్ష బంగ్లాలోనే ఉండేది. ఈ ఆస్తులన్నీ బచ్చన్ కుటుంబ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులకు నిదర్శనం.
కమర్షియల్ స్థలాలు, భూముల్లో కూడా పెట్టుబడులు
అమితాబ్ బచ్చన్ కేవలం ఇళ్లపైనే కాకుండా కమర్షియల్ స్థలాలు, భూముల్లో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఆగస్టు 2026 ఎన్డీటీవీ రిపోర్ట్ ప్రకారం, అంధేరీ వెస్ట్లోని సిగ్నేచర్ బిల్డింగ్లో మూడు అంతస్తులను ట్రూనేటివ్ ఎఫ్ అండ్ బీ (TruNativ F&B) కంపెనీకి నెలకు రూ.33 లక్షల అద్దెకు ఇచ్చారు. ఐదేళ్ల అగ్రిమెంట్ ద్వారా సుమారు రూ.21.88 కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. ముంబైలోని బోరివలిలో రెండు ఇళ్లు, గుర్గావ్లో ఒక అపార్ట్మెంట్తో పాటు అలీబాగ్, అయోధ్యలో కూడా ఆయన భూములు కొనుగోలు చేశారు. సినిమాలతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా కూడా ఆయనకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తోంది.
సంపన్న సెలబ్రిటీల జాబితాలో పేరు..
అక్టోబర్ 11, 2026న అమితాబ్ బచ్చన్ తన 84వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఆర్థిక కష్టాల నుంచి బయటపడి, టీవీ షోలు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులతో ఆయన సాధించిన విజయాలు ఎందరికో ఆదర్శం. ఇండియన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలోనే కాకుండా, అత్యంత సంపన్న సెలబ్రిటీల జాబితాలో ఆయన తనకంటూ ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారు.