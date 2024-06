25 కోట్ల టికెట్లు అమ్ముడుపోయిన సినిమా..? ఆర్ఆర్ఆర్, బాహుబలి కాదు.. ఎక్కువ మంది చూసిన మూవీ ఏదో తెలుసా...?

దేశంలోనే ఎక్కువవంది చూసిన సినిమా..? రికార్డ్ లు మీద రికార్డ్ లు సాధించిన సినిమా... 25 కోట్ల టికెట్లు అమ్ముడుపోయిన ఆ భారీ సినిమా ఏదో మీకు తెలుసా..?



మల్టీ స్టారర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమా ఇండియాలో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద హిట్‌గా నిలిచింది. ఇది 10 సంవత్సరాలకు పైగా భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డ్ సాధించింది. షోలే 1975లో విడుదలైన తర్వాత భారతదేశంలో 15 కోట్ల టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయని అంచనా. కొన్నేళ్లుగా మళ్లీ విడుదల చేయడం తో.. టికెట్ల సంఖ్య 18 కోట్లకు చేరింది. అటు విదేశాల్లో కూడా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్లు రాబట్టింది.

3 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన షోలే అప్పట్లో భారతదేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సినిమా. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.15 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ విడుదలై ఈ చిత్రం . నేటి డబ్బు పరంగా, షోలే ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్ రూ.2800 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 2వ చిత్రం షోలే. దాదాపు 3600 కోట్ల వసూళ్లతో మొఘల్-ఎ-ఆజం అగ్రస్థానంలో ఉంది.

1975లో విడుదలైన షోలే చిత్రానికి తొలిరోజు అంతగా ఆదరణ లభించలేదు. దాంతో ఈ సినిమా పరాజయం పాలైంది. అమితాబ్ బచ్చన్, సంజీవ్ కుమార్, ధర్మేంద్రలతో రమేష్ సిప్పీ అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. క్లైమాక్స్‌ని మార్చాలని అనుకున్నారు కానీ సలీం-జావేద్ కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయమని సలహా ఇచ్చారు. వారం రోజుల తర్వాత సినిమా కలెక్షన్లు ఊపందుకున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఇది తదనంతరం భారతదేశపు అతిపెద్ద హిట్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

