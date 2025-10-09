- Home
- అల్లు అర్జున్ లగ్జరీ హౌస్ లోపలి ఫోటోస్ చూశారా.. రూ.100 కోట్ల ఇల్లు ఇలానే ఉంటుంది మరి!
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న అల్లు అర్జున్ రూ.100 కోట్ల విలాసవంతమైన భవంతి లోపల ఓ లుక్కేయండి. ఈ హౌస్ లో లివింగ్ ఏరియా, గార్డెన్ ఏరియా, మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ దృశ్యాలు మెస్మరైజ్ చేసేలా ఉన్నాయి
అల్లు అర్జున్ రూ.100 కోట్ల భవంతి
నటనలో అద్భుతంగా రాణిస్తూ అల్లు అర్జున్ జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. బన్నీ లైఫ్ స్టైల్ లగ్జరీగా ఉంటుంది. అల్లు అర్జున్ కి హైదరాబాద్ లో 100 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. ఈ ఇంటికి బన్నీ బ్లెస్సింగ్ అని పేరు పెట్టారు.
అందమైన లివింగ్ రూమ్
అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో స్టైలిష్ లివింగ్ రూమ్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. క్రీమ్ కలర్ సోఫాలు, సింపుల్ డెకరేషన్, ఆధునిక లైటింగ్తో ఈ గది సౌకర్యవంతంగా, అందంగా కనిపిస్తుంది.
విశాలమైన సెంట్రల్ హాల్
ఇంటి మధ్యలో విశాలమైన సెంట్రల్ హాల్ ఉంది. పండుగలు, ఇతర సెలెబ్రేషన్స్ సమయంలో ఈ ఫోటోలని అల్లు అర్జున్ కానీ, అతని భార్య స్నేహ కానీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు.
ప్రశాంతమైన మాస్టర్ బెడ్రూమ్
మాస్టర్ బెడ్రూమ్ కూడా లైట్ కలర్ థీమ్తో, క్రీమ్ రంగులతో నిండి ఉంటుంది. ఇది ప్రశాంతతను, విలాసాన్ని అందిస్తూ, స్టార్ బిజీ లైఫ్ నుండి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
పూజ గది
కుటుంబానికి విలువిచ్చే అల్లు అర్జున్, తన ఇంట్లో ప్రశాంతమైన పూజ గదిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కుటుంబంతో కలిసి ఇక్కడ పూజలు చేస్తుంటాడు. ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా పూజ గది ఉంటుంది.
అందమైన గార్డెన్ ఏరియా
ఇంటి బయట అందమైన గార్డెన్ ఏరియా ఉంది. చక్కగా కత్తిరించిన పచ్చిక బయళ్ళు, కుండీలలో మొక్కలు, అవుట్డోర్ సీటింగ్తో ఈ ప్రదేశం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, ప్రశాంతంగా గడపడానికి అనువుగా ఉంటుంది.
పిల్లల కోసం ప్రత్యేక గది
ఈ భవంతిలో పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక గది ఉంది. పిల్లలకు అనువైన ఫర్నిచర్, ఆకర్షణీయమైన రంగులతో ఈ గదిని సరదాగా, సురక్షితంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దారు.