విజయ్ దేవరకొండ హైదరాబాద్ లో ఓ లగ్జరీ హౌస్ లో నివాసం ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. విజయ్ దేవరకొండ ఇంటి లోపలి దృశ్యాలు మెస్మరైజ్ చేసేలా ఉన్నాయి. ఈ ఫొటోల్లో దేవరకొండకి ప్రాణంగా మారిన మరో ఫ్యామిలీ మెంబర్ ని కూడా చూడొచ్చు.
విజయ్ దేవరకొండ లగ్జరీ హౌస్
తెలుగు నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, అర్జున్ రెడ్డి లాంటి సినిమాల్లో తన నటనతో పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అతను హైదరాబాద్లోని ఒక అందమైన ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. తన తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండతో పాటు ముద్దుల హస్కీతో కలిసి ఈ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు.
తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడితో విజయ్ దేవరకొండ
దేవరకొండ కుటుంబం ఇల్లు ఆప్యాయత, అనుబంధాలకు నిలయంగా ఉంటుంది. విజయ్, ఆనంద్ ఇద్దరూ తమ ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ, వారి స్టైలిష్ లైఫ్స్టైల్ను అభిమానులకు చూపిస్తుంటారు.
ఆకర్షణీయంగా లోపలి దృశ్యాలు
ఇంటి ముందు ఆహ్వానించేలా ఉండే వరండా, లగ్జరీగా ఉండే లివింగ్ ఏరియా దృశ్యాలు ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. బయట గోడలకు వేసిన తెలుపు రంగు, లోపల ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది.
విజయ్ దేవరకొండ అభిరుచికి తగ్గట్లుగా ఇంటీరియర్
ఈ బంగ్లాలో విశాలమైన, ప్రకాశవంతమైన లివింగ్ రూమ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. పెద్ద ఫ్రెంచ్ కిటికీల నుంచి సూర్యరశ్మి లోపలికి వస్తుంది. తెల్లటి గోడలు, ఎంపిక చేసిన కళాఖండాలు, అర్జున్ రెడ్డిలోని విజయ్ పోర్ట్రెయిట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
The Terrace: A Peaceful Escape
టెర్రస్ లాంజ్ ఒక ప్రశాంతమైన ప్రదేశం. న్యూట్రల్ రంగులు, చెక్క ఫ్లోరింగ్తో అలంకరించిన ఈ స్థలం విశ్రాంతికి, చిన్న పార్టీలకు అనువుగా ఉంటుంది. విజయ్ తన పెంపుడు జంతువులతో ఇక్కడ సమయం గడుపుతాడు. ముఖ్యంగా తన పెంపుడు కుక్క సైబేరియన్ హస్కీ విజయ్ దేవరకొండ ప్రాణంగా, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా మారిపోయింది.
స్టైలిష్ బార్ ఏరియా
ఇంటి అందాన్ని పెంచేలా స్టైలిష్ బార్ ఏరియా ఉంది. గ్రే, వైట్ రంగులతో, గోల్డెన్ లైటింగ్తో ఇది ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ఇది విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, పని చేసుకోవడానికి కూడా అనువుగా ఉంటుంది.
ప్రశాంతమైన వాతావరణం
ఇంటిలోని ప్రతి మూల ప్రశాంతంగా, పద్ధతిగా ఉంటుంది. మృదువైన రంగులు, సింపుల్ డిజైన్తో ఇల్లు నీట్గా ఉంటుంది. ఇది విజయ్ ప్రశాంతమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఆకర్షణీయంగా గ్లాస్ వాల్స్
ఫ్లోర్ నుంచి సీలింగ్ వరకు ఉన్న గాజు గోడ మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నగరం అందమైన దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రదేశం విశ్రాంతికి, నగరాన్ని చూస్తూ ఆస్వాదించడానికి బాగుంటుంది.
కుటుంబ ఆప్యాయతల నడుమ విజయ్ దేవరకొండ
విజయ్ హైదరాబాద్ ఇల్లు అతని నిరాడంబరతను, సమతుల్య జీవనశైలిని చూపిస్తుంది. సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద స్టార్ అయినా, అతని ఇల్లు సింపుల్గా, సౌకర్యవంతంగా, విలాసవంతంగా ఉంటుంది.
త్వరలో కొత్త ఫ్యామిలీ మెంబర్
విశాలమైన అవుట్డోర్ స్పేస్ల నుంచి చక్కగా డిజైన్ చేసిన ఇంటీరియర్స్ వరకు, ఈ బంగ్లా ఆధునిక విలాసానికి, ప్రశాంతతకు సరైన కలయిక. ఇది అతని అభిరుచిని తెలియజేస్తుంది.ఇటీవల రష్మికతో విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం జరిగింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వీరిద్దరి పెళ్లి. అంటే దేవరకొండ హౌస్ లోకి కొత్త ఫ్యామిలీ మెంబర్ రాబోతున్నారు.