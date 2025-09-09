అక్షయ్ కుమార్ లగ్జరీ హౌస్ లోపలి ఫోటోస్ చూశారా.. ఇంట్లో అడుగడుగూ అద్భుతమే
అక్షయ్ కుమార్ 58 ఏళ్ళు నిండాయి. ఆయన 9 సెప్టెంబర్ 1967న ఢిల్లీలో జన్మించారు. యాక్షన్, కామెడీ, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు పేరుగాంచిన అక్షయ్ ముంబైలో ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లాను కలిగి ఉన్నారు.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
18
Image Credit : instagram
అక్షయ్ కుమార్ ముంబైలో జుహు ప్రాంతంలో విలాసవంతమైన బంగ్లాలో తన కుటుంబంతో నివసిస్తున్నారు. ఈ బంగ్లా ధర దాదాపు 80 కోట్లు.
28
Image Credit : instagram
అక్షయ్ కుమార్ బంగ్లా ఇంటీరియర్ను ఆయన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా టేస్ట్ కి తగ్గట్లుగా రూపొందించారు.
38
Image Credit : instagram
అక్షయ్ కుమార్ బంగ్లాలో మోడ్రన్ ఆర్ట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ప్రతి గదిని మోడ్రన్ పెయింటింగ్స్, కళాఖండాలతో అలంకరించారు.
48
Image Credit : instagram
అక్షయ్ కుమార్ బంగ్లాలో అద్భుతమైన డైనింగ్ ఏరియా కూడా ఉంది. డైనింగ్ ఏరియా నుంచి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ కూడా ఉంటుంది.
58
Image Credit : instagram
ట్వింకిల్ ఖన్నా బంగ్లాలోని బెడ్రూమ్ను కూడా వినూత్నంగా అలంకరించారు.
68
Image Credit : instagram
ట్వింకిల్ ఖన్నా రచయిత్రి. ఆమె తన రచన, పఠనం కోసం ప్రత్యేక గదిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
78
Image Credit : instagram
అక్షయ్ బంగ్లాలో అద్భుతమైన గార్డెన్ ప్రాంతం కూడా ఉంది. ఇందులో అనేక రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి.
88
Image Credit : instagram
అక్షయ్ కుమార్ తోట ప్రాంతం అలంకరణ కూడా చూడదగ్గది. ఇక్కడ అద్భుతమైన సిట్టింగ్ ఏరియా ఉంది.
Latest Videos