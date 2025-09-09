- Home
- పెళ్ళైనప్పటికీ బిగ్ బాస్ రీతూ చౌదరి ఎందుకు ఒంటరిగా ఉంది ? భర్తతో కలిసి ఆమె చేసిన ఘనకార్యం ఏంటో తెలుసా..
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రీతూ చౌదరి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంది, భర్త ఎవరు అనే విషయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్ గా చేస్తున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఆదివారం రోజు గ్రాండ్ గా ప్రారంభమైంది. మొత్తం 15 మంది కంటెస్టెంట్స్ తో బిగ్ బాస్ షో ప్రారంభమైంది. ఈసారి బిగ్ బాస్ షోలో ఆరుగురు సామాన్యులకు అవకాశం ఇచ్చారు. మిగిలిన వారు సోషల్ మీడియా, సినిమా, టీవీ రంగాలలో పాపులర్ అయిన సెలెబ్రిటీలు. ఈసారి బిగ్ బాస్ షోలో గ్లామర్ అట్రాక్షన్ గా కొందరు సెలెబ్రిటీలు ఉన్నారు.
వారిలో ముందుగా చెప్పుకోవలసింది జబర్దస్త్ రీతూ చౌదరి. జబర్దస్త్ షోతో పాపులర్ అయిన రీతూ చౌదరి నెమ్మదిగా సోషల్ మీడియాలో బోల్డ్ బ్యూటీగా మారిపోయింది. గ్లామరస్ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తూ ఫాలోవర్స్ పెంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్ లో రీతూ చౌదరిని 1.2 మిలియన్ల మంది ఫాలో అవుతున్నారు. కొన్ని సినిమాల్లో కూడా రీతూ నటించింది. యాంకర్ గా కూడా రాణించింది. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ షోతో అవకాశం దక్కించుకుంది.
రీతూ చౌదరి బిగ్ బాస్ షోలోకి ప్రవేశించడంతో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. రీతూ చౌదరి వయసు ప్రస్తుతం 29 ఏళ్ళు. చాలా మంది రీతూ చౌదరి సింగిల్ అని అనుకుంటుంటారు. కానీ ఆమెకి 2022లోనే వివాహం జరిగింది. ఆమె భర్త పేరు చీమకుర్తి శ్రీకాంత్. చాలా సీక్రెట్ గా వీరిద్దరి వివాహం జరిగింది. ఆమెకి పెళ్ళైనట్లు శ్రీకాంత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భారీ ల్యాండ్ స్కామ్ లో చిక్కుకునే వరకు కూడా ఎవరికీ తెలియదు. శ్రీకాంత్, రీతూ చౌదరి కలిసి 700 కోట్ల ల్యాండ్ స్కామ్ కి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఆ టైంలో తన పై వచ్చిన ఆరోపణలపై రీతూ స్పందిస్తూ శ్రీకాంత్ ల్యాండ్ స్కామ్ వివాదంతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని రీతూ పేర్కొంది. అతడిని 2022లో తాను వివాహం చేసుకున్న సంగతి వాస్తవమే అని అయితే 6 నెలలకే తామిద్దరం విడిపోయినట్లు రీతూ చౌదరి పేర్కొంది.
తన భార్య రీతూ చౌదరి పేరుపై చీమకుర్తి శ్రీకాంత్ విజయవాడలో అక్రమంగా కొన్ని భూములని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే శ్రీకాంత్ అప్పట్లో మాట్లాడుతూ రీతూ చౌదరి పేరుపై ఉన్న ఆస్తులు తాను సొంతంగా సంపాదించినవి అని.. అక్రంగా సంపాదించలేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు కొనసాగుతోంది.