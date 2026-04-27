Akkineni Nageswara Rao: పావలా ఇచ్చి చేరి.. ఏఎన్నార్ మొదటి రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా.?
Akkineni Nageswara Rao: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తన మొదటి సంపాదన కేవలం అర్థ రూపాయి అని తెలిపారు. పేదరికం వల్ల చదువు ఆగిపోయిన తరుణంలో, నాటకాల్లో స్త్రీ పాత్రలు వేయడం ద్వారా తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. ఒక నాటక కంపెనీలో చేరడానికి పావలా ఇచ్చి చేరిన ఆయన..
నాగేశ్వరరావు స్మృతులు:
మహానటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నాలుగో తరగతి వరకే చదువుకున్నా, జీవితం నేర్పిన పాఠాలతో ఆయన ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వంగా ఎదిగారు. పేదరికం, కష్టాలను అధిగమించి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు రెండు కళ్లలో ఒకటిగా నిలిచిన ఆయన ప్రయాణం ఎంతో గొప్పది.
స్త్రీ పాత్రల ప్రాధాన్యం:
ఆ రోజుల్లో నాటకాల్లో స్త్రీలు నటించడం తక్కువ కాబట్టి, పురుషులే ఆ పాత్రలు వేసేవారు. నాగేశ్వరరావు ఎంతో నేర్పుగా ఆ పాత్రలను పోషించి మెప్పించేవారు. ఆయన అమ్మకి ఆడపిల్లలు లేని లోటును తన నటన ద్వారా తీరుస్తూ, అటు ఇంట్లోనూ ఇటు నాటక రంగంలోనూ అందరి మన్ననలు పొందారు. ఆ అనుభవమే ఆయనకు సినిమాల్లో వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేయడానికి పునాది వేసింది.
పావలా పెట్టుబడి:
ఒక నటుడిగా గుర్తింపు పొందడానికి ఏఎన్ఆర్ తన జేబు నుంచి పావలా ఇచ్చి నాటక కంపెనీలో చేరడం ఆయనకు నటనపై ఉన్న మక్కువను చాటుతోంది. నేడు కోట్ల రూపాయల పారితోషికం తీసుకునే నటులకు, తన కెరీర్ ప్రారంభించడానికి ఆయన చేసిన చిన్న ప్రయత్నం ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ఏ పనిలోనైనా మొదట మనమే పెట్టుబడి పెట్టాలి అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ.
మొదటి సంపాదన:
అర్థ రూపాయి.. అప్పట్లో అది ఒక సామాన్యుడికి పెద్ద మొత్తం. తన కష్టానికి గుర్తింపుగా లభించిన ఆ 50 పైసలను నాగేశ్వరరావు తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని విజయంగా భావించేవారు. ఆ సంపాదనలో ఉన్న తృప్తి మరెక్కడా లేదని ఆయన అనేవారు. ఆ అర్థ రూపాయి సంపాదనే ఆయనను ప్రపంచ స్థాయి నటుడిగా మార్చడానికి తొలి మెట్టుగా నిలిచింది.
అక్కినేని వారసత్వం:
నాటక రంగం నుంచి వెండితెర వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం అక్కినేని వంశానికి ఒక బలమైన పునాదిని వేసింది. అర్థ రూపాయితో మొదలైన ఆయన సంపాదన, నేడు అక్కినేని కుటుంబాన్ని టాలీవుడ్లో ఒక దిగ్గజ కుటుంబంగా నిలబెట్టింది. ఆయన చూపించిన బాటలోనే నేడు నాగార్జున, నాగచైతన్య, అఖిల్ లాంటి వారసులు ముందుకు సాగుతున్నారు. తన కృషితో చరిత్ర సృష్టించిన ఏఎన్ఆర్ ఎప్పటికీ అమర నటుడే.