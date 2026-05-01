Ajith Kumar: 26 ఏళ్ళ బంధం, అజిత్ వెడ్డింగ్ యానవర్సరీ సెలెబ్రేషన్స్ చూశారా.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన షాలిని
నటుడు అజిత్ కుమార్ తన 26వ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని కుటుంబంతో కలిసి ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Image Credit : @ajithFC
అజిత్ కుమార్
సినిమా నేపథ్యం లేకుండా తమిళ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన అజిత్, ఎన్నో ఒడిదొడుకులు దాటి స్టార్గా ఎదిగారు. నటనతో పాటు ఇతర రంగాల్లోనూ ఆయన రాణిస్తున్నారు. ఆయన చివరగా నటించిన 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' భారీ విజయంసాధించింది. తర్వాతి సినిమా కూడా దర్శకుడు ఆధిక్ రవిచంద్రన్తోనే చేయనున్నారు.
Image Credit : Asianet News
రేసింగ్ అంటే ఎంతో ఇష్టం
సినిమాలతో పాటు కార్ రేసింగ్ అంటే కూడా అజిత్ కి ఎంతో ఇష్టం. ఇటీవల బెల్జియంలో జరిగిన 24 గంటల కార్ రేస్లో ఆయన బృందం రెండో స్థానంలో నిలిచి రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విజయం నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.
Image Credit : shalini instagram
26వ పెళ్లిరోజు
అజిత్ ఒకవైపు కార్ రేస్, సినిమా షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నా, కుటుంబంతో గడపడానికి సమయం కేటాయిస్తారు. బెల్జియం కార్ రేస్ తర్వాత చెన్నైకి తిరిగి వచ్చిన ఆయన, ఈ వేసవి సెలవులను కుటుంబంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. తన 26వ పెళ్లిరోజును భార్య షాలిని, కూతురు అనౌష్క, కొడుకు ఆద్విక్తో కలిసి జరుపుకున్నారు. ఈ ఫొటోలను షాలిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
Image Credit : shalini instagram
శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి
ఈ ఫొటోలను ఏప్రిల్ 24న తీసినప్పటికీ, వీటిని చూసి అభిమానులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. మే 1న అజిత్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'బిల్లా' సినిమా రీ-రిలీజ్ కానుంది. అలాగే ఆయన తర్వాతి సినిమా అప్డేట్ వస్తుందని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
