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- MS Subbulakshmi: రష్మిక 'ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి' బయోపిక్, మరో శంకరాభరణం గ్యారెంటీ.. జోస్యం చెప్పిన రజనీకాంత్
MS Subbulakshmi: రష్మిక 'ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి' బయోపిక్, మరో శంకరాభరణం గ్యారెంటీ.. జోస్యం చెప్పిన రజనీకాంత్
ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవిత కథతో తెరకెక్కుతున్న బయోపిక్పై రజనీకాంత్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సినిమా మరో శంకరాభరణం అవుతుందని, తెరపై చూడటానికి ఎదురుచూస్తున్నానని తెలిపారు.
ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవిత కథతో బయోపిక్
తన అమృత గాత్రంతో దశాబ్దాల పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంగీత ప్రియులను అలరించిన భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ‘భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి’ పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని నిర్మాతలు అల్లు అరవింద్, రాక్లైన్ వెంకటేష్, బన్నీ వాస్ నిర్మిస్తున్నారు. భారతీయ సంగీత రంగంలో విశిష్ట గుర్తింపు పొందిన ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవితంలోని విశేషాలను వెండితెరపై ఆవిష్కరించేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమైంది.
ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మిగా రష్మిక మందన్న
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రంలో ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి పాత్రను రష్మిక మందన్న పోషిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రకటన నుంచి ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొనగా, ప్రముఖుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు అందుతున్నాయి.
కమల్ హాసన్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్ చేతుల మీదుగా ‘భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి’ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. తాజాగా మరో దిగ్గజ నటుడు రజనీకాంత్ ఈ ప్రాజెక్టుకు తన ఆశీస్సులు అందించారు. ఇటీవల జరిగిన ‘జైలర్ 2’ సినిమా కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ బయోపిక్ గురించి మాట్లాడారు. సినిమా తెరకెక్కుతుండటం తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని రజనీకాంత్ తెలిపారు.
మరో శంకరాభరణం అవుతుందన్న రజనీకాంత్
‘భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి’ సినిమా మరో ‘శంకరాభరణం’ అవుతుందని రజనీకాంత్ ప్రశంసించారు. సంగీతానికి ప్రాధాన్యమున్న చిత్రంగా ఇది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకాన్ని ఆయన మాటలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తుండటంపై కూడా రజనీకాంత్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ బయోపిక్ను తెరపై చూడటానికి తాను ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు.