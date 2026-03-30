Ajay Devgn Flop Movie: స్టార్ హీరోతో తమన్నా మూవీ, కోట్ల రూపాయలు బూడిదపాలైందని తెలుసా
అజయ్ దేవగణ్, తమన్నా భాటియా నటించిన 'హిమ్మత్వాలా' విడుదలై 13 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. సాజిద్ ఖాన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. 2013లో వచ్చిన ఈ చిత్రం, 1983లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ 'హిమ్మత్వాలా'కు రీమేక్ కావడం విశేషం.
తమన్నాకు ఇదే బాలీవుడ్ డెబ్యూ
2013లో అజయ్ దేవగణ్ 'హిమ్మత్వాలా' విడుదలైంది. ఇందులో తమన్నా భాటియా హీరోయిన్గా నటించింది. సౌత్లో పాపులర్ అయిన తమన్నాకు ఇదే బాలీవుడ్ డెబ్యూ. కానీ ఈ సినిమా ఘోరంగా ఫ్లాప్ అయింది. ఇప్పటికీ తమన్నా బాలీవుడ్లో ఒక్క హిట్ కూడా కొట్టలేకపోయింది. ఈ చిత్రంలో రితేష్ దేశ్ముఖ్, చంకీ పాండే అతిథి పాత్రల్లో కనిపించారు.
నిర్మాతలకు కోట్లలో నష్టం
అజయ్ దేవగణ్ 'హిమ్మత్వాలా' విడుదలైన వెంటనే బాక్సాఫీస్ వద్ద చతికిలపడింది. రిపోర్టుల ప్రకారం, రూ.68 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా కేవలం రూ.68.87 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. దీంతో నిర్మాతలకు కోట్లలో నష్టం వాటిల్లింది.
డైరెక్టర్ సాజిద్ ఖాన్
డైరెక్టర్ సాజిద్ ఖాన్ ఈ సినిమాను 1983లో వచ్చిన జితేంద్ర-శ్రీదేవిల బ్లాక్బస్టర్ 'హిమ్మత్వాలా'కు రీమేక్గా తీశారు. అయినా కూడా, ఆయన తన సినిమాను బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు. జితేంద్ర 'హిమ్మత్వాలా' కథనే తీసుకున్నప్పటికీ, సాజిద్ ఖాన్ అందులో ఒకే ఒక్క ట్విస్ట్ పెట్టి సినిమాను డిజాస్టర్ చేశారు.
'హిమ్మత్వాలా'లో ట్విస్ట్
సాజిద్ ఖాన్ తన 'హిమ్మత్వాలా'లో పెట్టిన ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఇందులో రవి వర్మ పాత్ర పోషించిన అజయ్ దేవగణ్ అసలు రవి కాదు. అతను రవి స్నేహితుడు మాత్రమే. అసలైన రవి (రితేష్ దేశ్ముఖ్) చనిపోతాడు. అతని గుర్తింపుతో అజయ్, రవిగా నటిస్తాడు. కానీ జితేంద్ర సినిమాలో ఆయనే అసలైన రవి.
80వ దశకంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రం
జితేంద్ర నటించిన ఒరిజినల్ 'హిమ్మత్వాలా'ను రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మిస్తే, అది ఏకంగా రూ.85 కోట్లు వసూలు చేసింది. 80వ దశకంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. దీనికి కోవెలమూడి రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో అమ్జద్ ఖాన్, కాదర్ ఖాన్, శక్తి కపూర్, అశ్రానీ, అరుణ్ గోవిల్, షోమా ఆనంద్, స్వరూప్ సంపత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇది తెలుగు సినిమా 'ఊరికి మొనగాడు'కి రీమేక్.
