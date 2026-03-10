- Home
ఐశ్వర్య రాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్ ఓ పెళ్లి వేడుకలో సందడి చేశారు. అక్కడ నీతా అంబానీతో కలిసి సల్మాన్ ఖాన్ 'సలామ్-ఏ-ఇష్క్' పాటకు ఐశ్వర్య డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది.
పెళ్లి వేడుకలో ఐశ్వర్య రాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్..
ఐశ్వర్య రాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్ ఓ పెళ్లి వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఓ ఇన్సైడ్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అయింది. ఇందులో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అంబానీ భార్య నీతా అంబానీతో కలిసి ఐశ్వర్య.. సల్మాన్ ఖాన్ ఐకానిక్ సాంగ్ 'సలామ్-ఏ-ఇష్క్'కు డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ వీడియోలో నీతా, అభిషేక్, ఐశ్వర్యతో పాటు మరికొందరు మనసారా డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు.
అందరి దృష్టి వారిపైనే..
ఈ వీడియోలో నీతా అంబానీ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న లేత నీలం రంగు లెహంగాలో చాలా అందంగా కనిపించారు. మరోవైపు, అభిషేక్ బచ్చన్ తెల్లటి ప్యాంటు, బ్లూ బంద్గలాలో హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు. ఐశ్వర్య రాయ్ డార్క్ బ్లూ సూట్ కాంబోలో అద్భుతంగా మెరిసిపోయారు.
సల్మాన్ ఖాన్ పాటకు సెలబ్రిటీల స్టెప్పులు..
నిఖిల్ అద్వానీ దర్శకత్వం వహించిన 'సలామ్-ఏ-ఇష్క్: ఏ ట్రిబ్యూట్ టు లవ్' సినిమాలోనిది ఈ 'సలామ్-ఏ-ఇష్క్' పాట. దీనికి సమీర్ అంజాన్ సాహిత్యం అందించగా, శంకర్-ఎహసాన్-లాయ్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్, ప్రియాంక చోప్రా, అనిల్ కపూర్, జుహీ చావ్లా, గోవిందా, షానన్ ఎస్రా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.