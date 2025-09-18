అదితి రావ్ హైదరి , సిద్ధార్థ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సంబరాలు, ఫోటోలు వైరల్
ప్రముఖ ఫిల్మ్ సెలబ్రిటీ జంట అదితి రావ్ హైదరి, నటుడు సిద్ధార్థ్ పెళ్లి చేసుకుని ఏడాది పూర్తయింది. వారి మొదటి వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, అదితి ఇద్దరి క్యూట్ అన్సీన్ ఫోటోలను షేర్ చేసి భర్తకు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
అదితి రావ్ హైదరి-సిద్ధార్థ్ యానివర్సరీ
బాలీవుడ్ అందాల నటి అదితి రావ్ హైదరి, సౌత్ ఇండియా నటుడు సిద్ధార్థ్ పెళ్లి చేసుకుని నేటికి ఏడాది పూర్తయింది. ఈ జంట తమ మొదటి వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా కొన్ని అందమైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు.
"అద్దు-సిద్ధు" జంట
"అద్దు-సిద్ధు" అని పిలువబడే ఈ జంట కు, తమ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, సోషల్ మీడియా నుంచి చాలా మంది సెలబ్రిటీల నుండి అభినందనలు అందుకున్నారు. ఇద్దరి ఫోటోలు వారి కెమిస్ట్రీ ఎంత బలంగా ఉందో తెలియజేస్తోంది.
విష్ చేసిన తారలు
అదితి, సిద్ధార్థ్ల వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రముఖ తారలు శుభాకాంక్షలు తెలుపారు. కొరియోగ్రాఫర్-డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ తన పోస్ట్ లో ఏడాది ఇంత త్వరగా గడిచిపోయిందంటే నమ్మలేకపోతున్నానని రాశారు.
అదితి, సిద్ధార్థ్ పెళ్లి
అదితి, సిద్ధార్థ్ మార్చి 2024లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. సెప్టెంబర్ 2024లో, తెలంగాణలోని వనపర్తి ఆలయంలో, ఆ తర్వాత రాజస్థాన్లో రాయల్ మహల్ లో వేడుకగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలకు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు.
సిద్ధార్థ్పై అదితి ప్రేమ
అదితి చాలా ఇంటర్వ్యూలలో సిద్ధార్థ్ గురించి తన భావాలను పంచుకుంది. తన భర్త సిద్ధార్థ్ ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి, అద్భుతమైన కళాకారుడని ఆమె అభివర్ణించింది. సిద్ధార్థ్ సినిమా ప్రేమికుడు మాత్రమే కాదు, జీవితాన్ని మనస్ఫూర్తిగా జీవించే వ్యక్తి కూడా అని ఆమె అన్నారు.