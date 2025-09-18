- Home
- రొమాంటిక్ సీన్లతో ఓటీటీలో రచ్చ రచ్చ , కళ్లు తిరిగే ట్విస్ట్ లతో దుమ్మురేపుతోన్న సినిమా
ఓటీటీలో కొన్ని సినిమాలు అదరగొడుతున్నాయి. థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ తో కొన్ని మూవీస్ ఆకట్టుకుంటుంటే, మరికొన్ని రొమాంటిక్ కంటెంట్ తో రచ్చ చేస్తున్నాయి. ఓటీటీలో కళ్లు తిరిగే ట్విస్ట్ లతో దుమ్మురేపుతున్న సినిమా గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఓటీటీలో రచ్చ చేస్తోన్న సినిమా
ఈమధ్య కాలంలో ఓటీటీ (OTT) ప్లాట్ఫామ్లపై బోల్డ్ కంటెంట్ సినిమాలకు ఎక్కువగా రెస్పాన్స్ వస్తోంది. హరర్ థ్రిల్లర్స్ తో పాటు, రొమాంటిక్ సినిమాలతో యూత్ ను ఎక్కువగా టార్గెట్ చేస్తున్నారు మేకర్స్. ఆడియన్స్ కూడా ఎక్కువగా యూత్ను టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చే సినిమాలపై ఆసక్తిని చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ సినిమా తాజాగా ఓటీటీలో రచ్చ చేస్తోంది. కళ్లు తిరిగే ట్విస్ట్ లతో , హీట్ పుట్టించే రొమాంటిక్ సీన్స్ తో దుమ్మురేపుతోంది.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్
ఆసినిమా ఏదో కాదు ‘థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్’ (Thank You for Coming) బోల్డ్ నేరేషన్తో కూడిన ఈ సినిమా కథ ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈసినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యింది. 2023 అక్టోబర్ 6న థియేటర్లలో విడుదలై, అదే ఏడాది నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది. కరణ్ బూలానీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ డార్క్ కామెడీ డ్రామా చిత్రాన్ని రిహా కపూర్ , ఎక్తా కపూర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
టోరంటో లో ప్రీమియర్
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్స్ భూమి పెడ్నేకర్ (కణికా కపూర్ పాత్రలో), షెహనాజ్ గిల్, డాలీ సింగ్, కుశా కపిలా, షిబానీ బేడీ, ప్రకాష్ ఠాకూర్ కీలక పాత్రలు పోషించగా, అనిల్ కపూర్ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించారు. కథాపరంగా ఈ సినిమా ఫీమేల్ ప్లెజర్, లవ్, లస్టు, సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, ఫ్రెండ్షిప్ వంటి అంశాలను స్పష్టంగా, ధైర్యంగా చూపిస్తుంది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్ టోరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (TIFF) లో జరిగింది.
యూత్ ను ఆకట్టుకున్న కథ
కథ విషయానికి వస్తే.. కణికా కపూర్ (భూమి పెడ్నేకర్) ఓ ఫుడ్ బ్లాగర్గా జీవనం సాగిస్తుంటుంది. తన జీవితంలో ఆమె ఎన్నడూ సంపూర్ణ సంతృప్తిని అనుభవించలేదు. ఒకరోజు తన మిత్రులతో కలిసి ఒక ఎంగేజ్మెంట్ పార్టీలో పాల్గొంటుంది. ఆ పార్టీలో రాత్రి ఓ మిస్టీరియస్ వ్యక్తితో ప్రత్యేక అనుభవాన్ని పొందుతుంది.ఆతరువాత కణికా తన ఫియాన్సీ అంకిత్ (ప్రకాష్ ఠాకూర్)ను పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటుంది. కానీ తన గత రాత్రి అనుభవాన్ని ఫ్రెండ్స్తో ఓపెన్గా చర్చిస్తుంది. ఈ విషయం అంకిత్కు నచ్చదు, దీంతో వారి సంబంధం బ్రేక్ అవుతుంది.
బోల్డ్ సీన్స్ తో రచ్చ
చివరికి ఆ మిస్టీరియస్ వ్యక్తి ఎవరన్నది, కణికా ఏ నిర్ణయం తీసుకుందన్నది సినిమాకు క్లైమాక్స్గా ఉంటుంది.ఇదే సమయంలో ఈ చిత్రం యువతను ఆకట్టుకునే విధంగా రూపొందించబడింది. ముఖ్యంగా బోల్డ్ సన్నివేశాలు, రొమాంటిక్ అంశాలు కలిపి వినోదాత్మకంగా ప్యాకేజీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది.