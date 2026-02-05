చిన్నారి ప్రాణం కాపాడి గొప్ప మనసు చాటుకున్న శ్రుతి హాసన్, ఏం చేసిందో తెలుసా
Shruti Haasan: నటుడు కమల్ హాసన్ కూతురు, నటి శ్రుతి హాసన్ అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారికి సహాయం చేశారు. ఆమె చేసిన ఈ పనికి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
మానవత్వాన్ని చాటుకున్న శ్రుతి హాసన్
తీవ్రమైన జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి చికిత్సకు సహాయం చేసి శ్రుతి హాసన్ మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. కమల్ హాసన్ కూతురైన ఆమె, అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి చికిత్సకు ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆ చిన్నారి ప్రాణాలను కాపాడారు. ఈ విషయంపై చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసి శ్రుతి హాసన్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అరుదైన వ్యాధి చికిత్సకు సహాయం చేయడమే కాకుండా, చికిత్స తర్వాత చిన్నారిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి ముద్దాడారు శ్రుతి.
భావోద్వేగంతో పోస్ట్
ఆమె చిన్నారితో గడిపిన ఫోటోలను తల్లిదండ్రులు పంచుకున్నారు. తమ కూతురు ఆళవితో శ్రుతి ఆడుకుంటున్న ఫోటోను పంచుకుంటూ, 'ఆమె వల్లే మా కూతురు ఈ రోజు బతికి ఉంది' అని భావోద్వేగంతో పోస్ట్ చేశారు. శ్రుతి సహాయం, ఆమె మంచి గుణం తమను కదిలించిందని తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. ఆమె చేసిన ఈ సహాయాన్ని జీవితాంతం మర్చిపోలేమని తెలిపారు.
అరుదైన వ్యాధి
'ఆమె మమ్మల్ని కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించారు. మా కూతురు ఆళవితో ఓపికగా గడిపిన తీరు మర్చిపోలేం. ఆమె చేసిన ఈ చిన్న సహాయానికి మేం ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులమై ఉంటాం' అని వారు పేర్కొన్నారు. తమ కూతురికి MSMD అనే అరుదైన వ్యాధి ఉందని, చిన్నారికి చేసిన బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ గురించి తల్లిదండ్రులు పోస్ట్ చేశారు. ఇది చూసిన శ్రుతి హాసన్ సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు.
దేవుడు పంపిన దేవతలా
'దేవుడు పంపిన దేవతలా శ్రుతి వచ్చారు' అని తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగంతో చెబుతున్నారు. ఆళవిని అకస్మాత్తుగా ఐసీయూలో చేర్చినప్పుడు, శ్రుతి, ఆమె బృందం సహాయం చేశారు. వారి వల్లే మాకు ఉత్తమ చికిత్స అందింది. మానసికంగా, ఆర్థికంగా అండగా నిలిచారు. వారి వల్లే నా కూతురు ఈ రోజు బతికి ఉంది' అని తల్లిదండ్రులు కన్నీటితో చెప్పారు. శ్రుతి చేసిన ఈ పనికి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.