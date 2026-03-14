Poorna: రెండోసారి తల్లి అయిన పూర్ణ.. దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అంటూ భర్త ఎమోషనల్ పోస్ట్
Poorna: నటి పూర్ణ రెండోసారి తల్లి అయ్యారు. ఆమెకు పండంటి ఆడబిడ్డ పుట్టింది. ఈ సంతోషకరమైన వార్తను ఆమె భర్త షానిద్ ఆసిఫ్ అలీ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తల్లీబిడ్డ ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని తెలిపారు.
రెండోసారి తల్లి అయిన పూర్ణ
నటి పూర్ణ(షమ్నా కసిమ్) మరోసారి తల్లి అయ్యారు. ఈ రోజు(శనివారం) ఉదయం ఆమెకు ఒక పండంటి కూతురు జన్మించింది. 'అల్లా(దేవుడు) ఇచ్చిన అమూల్యమైన బహుమతి' అంటూ ఆమె భర్త షానిద్ ఆసిఫ్ అలీ ఈ సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకున్నారు. తల్లీబిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారని షానిద్ తెలిపారు. దీంతో పలువురు సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు ఈ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ఆనందాన్ని పంచుకున్న పూర్ణ భర్త
షానిద్ ఆసిఫ్ అలీ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో ఇలా రాశారు: 'అల్లా దయతో, ఈ రోజు ఉదయం 4:25 గంటలకు మా కుటుంబంలోకి ఒక ఆడబిడ్డ వచ్చింది. ఆమె అల్లా ఇచ్చిన అమూల్యమైన బహుమతి, మా హమ్దు కుట్టీకి ప్రియమైన సోదరి. ఇది మా కుటుంబానికి లభించిన గొప్ప ఆశీర్వాదం. సుఖ ప్రసవం జరిగింది. అల్లాహ్ మా బిడ్డను, కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలి. డాక్టర్ సఫా ఫాతిమా, డెలివరీ రూమ్లో మాతో ఉన్న నర్సులు, ఆస్టర్ హాస్పిటల్ సిబ్బందికి మా ధన్యవాదాలు. మా కోసం ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్' అని పేర్కొన్నారు.
ఒకప్పుడు హీరోయిన్గా మెప్పించిన పూర్ణ
పూర్ణ - షానిద్ దంపతులకు 2023, ఏప్రిల్ 4న మొదటి కొడుకు హమ్దాన్ పుట్టాడు. యూఏఈలో 24 ఏళ్లు గడిపిన జ్ఞాపకార్థం, దుబాయ్ క్రౌన్ ప్రిన్స్ షేక్ హమ్దాన్ బిన్ మహమ్మద్ బిన్ రషీద్ పేరును షానిద్ తన కొడుక్కి పెట్టారు. షానిద్ ఆసిఫ్ అలీ JBS గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓగా ఉన్నారు. వీరి వివాహం దుబాయ్లో జరిగింది. కేరళలోని కన్నూర్కు చెందిన షామ్నా, మొదట స్టేజ్ షోలతో తన కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు. హీరోయిన్గా మెప్పించింది. అనేక విజయాలు అందుకుంది. ఇప్పుడు అడపాదడపా సినిమాల్లో కీలక పాత్రలతో మెరుస్తోంది.
పూర్ణ తెలుగు సినిమాలు
శ్రీమహాలక్ష్మి చిత్రంతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది పూర్ణ. తెలుగులో ఆమె పూర్ణగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. `అవును` చిత్రంతో విజయాన్ని అందుకుంది. `సీమ టపాకాయ్`, `నువ్వలా నేనిలా`, `లడ్డుబాబు`, `జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా` వంటి చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. చివరగా ఆమె `అఖండ 2`లో మెరిసింది.