Divi Vadthya: చీర కట్టులో దివి స్టన్నింగ్ లుక్.. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోస్
నటి దివి వద్త్యా లేటెస్ట్ ఫొటోలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దివికి సోషల్ మీడియాలో సూపర్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. కానీ చిన్న పాత్రలు తప్ప హీరోయిన్ గా ఆమెకి అంతగా అవకాశాలు రావడం లేదు.
Divi Vadthya
నటి దివి వద్త్యా చీర కట్టులో అందంగా కనిపిస్తున్నారు. చీరపై ఉన్న పింక్, లేత గోధుమ రంగుల పూల ఎంబ్రాయిడరీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చీర అంచుకు ఉన్న మెరిసే డిజైన్ సంప్రదాయ వస్త్రధారణకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చింది.
నగలు, మేకప్తో ఆకట్టుకునే లుక్
ఈ ఫొటోల్లో దివి చెవులకు అందమైన జుంకాలు, చేతులకు బ్రాస్లెట్లు ధరించారు. కళ్లకు నల్లని ఐలైనర్, సున్నితమైన మేకప్తో పాటు సహజమైన హెయిర్స్టైల్ ఆమె లుక్కు చక్కగా సరిపోయాయి. ఎక్కువ హంగులు లేకుండానే తన స్టైలింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు.
చూపులతోనే ప్రత్యేక ఆకర్షణ
కెమెరా వైపు కాకుండా పక్కకు చూస్తూ దివి ఇచ్చిన పోజులు ఫొటోలకు ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి. ముఖంలో కనిపిస్తున్న ప్రశాంతమైన చిరునవ్వు, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన హావభావాలు ఈ ఫొటోలకు మరింత అందాన్ని జోడించాయి.
‘మహర్షి’తో మొదలైన సినీ ప్రయాణం
దివి వద్త్యా మోడల్గా కెరీర్ ప్రారంభించి, మహేశ్బాబు నటించిన ‘మహర్షి’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత ‘గాడ్ఫాదర్’, ‘లంబసింగి’, ‘సింబా’, ‘పుష్ప 2: ది రూల్’, ‘డాకు మహారాజ్’ వంటి చిత్రాల్లో నటించారు.
బిగ్బాస్తో పెరిగిన గుర్తింపు
‘బిగ్బాస్ తెలుగు 4’లో పాల్గొన్న తర్వాత దివికి ప్రేక్షకుల్లో మరింత గుర్తింపు వచ్చింది. సినిమాలతో పాటు వెబ్ ప్రాజెక్టుల్లోనూ నటిస్తూ తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నారు. 2026లో విడుదలైన ‘హనీ’ సినిమాలోనూ ఆమె కనిపించారు.
వైరల్ ఫోటోలు
గ్లామరస్ దుస్తులతో పాటు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలోనూ దివి ఆకట్టుకోగలరని ఈ ఫొటోలు చూపిస్తున్నాయి. చీరలోని రంగుల కలయిక, ఆభరణాలు, ఆమె హావభావాలు కలిసి ఈ ఫొటోలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అందుకే దివి ఫొటో గ్యాలరీలో ఈ తరహా లుక్ ఫ్యాషన్ ప్రియులను ఆకట్టుకునే అంశంగా మారుతోంది.