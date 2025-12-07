- Home
- Entertainment
- Soori Apologizes: అభిమానికి క్షమాపణ చెప్పిన కమెడియన్.. షూటింగ్ స్పాట్లో ఏం జరిగింది?
Soori Apologizes: అభిమానికి క్షమాపణ చెప్పిన కమెడియన్.. షూటింగ్ స్పాట్లో ఏం జరిగింది?
Soori Apologizes: షూటింగ్ స్పాట్లో జరిగిన సంఘటనకు నటుడు సూరి అభిమానికి క్షమాపణ చెప్పాడు. ఇది అతని మానవత్వాన్ని చాటిచెబుతోంది.అభిమానికి సూరి ఇచ్చిన సమాధానం అందరి హృదయాలు గెలుచుకునేలా ఉంది.
సూరి ఎదుగుదల:
తమిళ సినీ ప్రపంచంలో ఎన్నో పోరాటాలు దాటి కమెడియన్గా ఎదిగాడు నటుడు సూరి. మొదట్లో ఏ సినిమాలో రెండు నిమిషాల పాత్ర దొరికినా సంతోషించేవాడు. తన డైలాగ్ డెలివరీతో ప్రజల మనసుల్లో నిలిచాడు.
ప్రజల మనసు గెలిచిన కమెడియన్:
ముఖ్యంగా కామెడీ పాత్రలతో సూరి పాపులర్ అయ్యాడు. అతని అమాయక ముఖం, పల్లెటూరి హాస్యం, సహజమైన హావభావాలు అభిమానుల మనసుల్లో నిలిచిపోయాయి. సూరి తెరపై కనిపిస్తే చాలు నవ్వేవారు.
హీరోగా విజయం సాధించిన సూరి:
కమెడియన్గానే కాకుండా హీరోగా నిరూపించుకోవాలని కలలు కన్నాడు. 'మామన్' సినిమాతో హీరోగా ఆకట్టుకున్నాడు. అతని నటన చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. కామెడీకే కాదు, హీరోగా కూడా సూరి సూట్ అయ్యాడని ప్రశంసించారు.
మందడి సినిమా:
ఇప్పుడు 'మందడి' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఇందులో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్. ఈ సినిమా జాలర్ల జీవితం, పడవ పందాల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. సంబంధాలు, విజయాల కోసం పోరాటం కథలో కీలకం.
షూటింగ్లో ఏం జరిగింది?
షూటింగ్ జరుగుతుండగా, రాత్రిపూట చూడ్డానికి వచ్చిన అభిమానులతో బౌన్సర్లు కఠినంగా ప్రవర్తించారని ఒక అభిమాని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ పోస్ట్ చూసిన వెంటనే నటుడు సూరి స్పందించాడు.
క్షమాపణ చెప్పిన సూరి:
"తమ్ముడూ, మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు. జరిగిన పొరపాటుకు క్షమించండి. ప్రొడక్షన్ టీమ్, బౌన్సర్లతో మాట్లాడతాను. ఇకపై జాగ్రత్తగా ఉంటాం. మీ ప్రేమే మా బలం" అని సూరి బదులిచ్చాడు.
అభిమానుల ప్రశంసలు:
సూరి సమాధానం అభిమానులను కదిలించింది. అభిమానుల మనోభావాలను గౌరవించి, వెంటనే క్షమాపణ చెప్పడం అతని గొప్ప మనసుకు నిదర్శనం. 'మందడి' సినిమాతో మరోసారి హీరోగా ఆకట్టుకోబోతున్నాడు.