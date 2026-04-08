Rajkiran: కోటిన్నర ఆఫర్ను వద్దన్న హీరో, రైతుల కోసం అంత డబ్బును రిజెక్ట్ చేసిన రియల్ స్టార్!
నటుడు రాజ్కిరణ్, తన విలువల కోసం ఏకంగా రూ.1.5 కోట్ల విలువైన పంచెల యాడ్ ఆఫర్ను తిరస్కరించారు. తాను యాడ్లో నటిస్తే పంచె ధర పెరిగి, అది పేద రైతులకు భారం అవుతుందని ఆయన భావించారు. డబ్బు కన్నా ప్రజల సంక్షేమమే ముఖ్యమని ఈ సంఘటనతో ఆయన నిరూపించారు.
డబ్బు కాదు! ప్రజల సంక్షేమమే ముఖ్యం!
స్టార్డమ్ ఉన్నప్పుడు యాడ్స్ ద్వారా కోట్లు సంపాదించడం చాలామందికి అలవాటు. కానీ, నటుడు రాజ్కిరణ్ మాత్రం తాను నమ్మిన విలువల కోసం, సామాన్య ప్రజల కోసం ఏకంగా రూ.1.5 కోట్ల యాడ్ డీల్ను ధైర్యంగా వద్దన్నారు. ఆయన తీసుకున్న ఈ నిజాయితీ గల నిర్ణయం ఈ రోజుల్లో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది.
యాడ్ ఆఫర్, కోట్ల బేరసారాలు
నటుడు రాజ్కిరణ్ తన కెరీర్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా పంచె కట్టులోనే కనిపిస్తారు. నిజ జీవితంలో కూడా ఆయన పంచె కట్టడానికే ఇష్టపడతారు. ఇది గమనించిన ఒక ప్రముఖ పంచెల కంపెనీ, తమ బ్రాండ్కు అంబాసిడర్గా ఉండమని ఆయన్ను సంప్రదించింది.
దేనికీ లొంగని రాజ్కిరణ్!
మొదట, ఇతర నటులకు ఒక రోజు షూటింగ్కు ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్ కన్నా రెండింతలు ఇస్తామని కంపెనీ ఆఫర్ చేసింది. రాజ్కిరణ్ సున్నితంగా తిరస్కరించారు. అయినా ఆ కంపెనీ వదల్లేదు. 25 లక్షలు, 50 లక్షలు అంటూ ఆఫర్ పెంచుతూ పోయి, చివరికి కోటి రూపాయల వరకు ఇస్తామని చెప్పింది. అప్పటికీ రాజ్కిరణ్ తన నిర్ణయం మార్చుకోలేదు.
"రూ.1.5 కోట్లు ఇస్తాం... వద్దనకండి!"
రాజ్కిరణ్ పదేపదే వద్దంటుండటంతో ఓపిక నశించిన ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులు, చివరికి బెదిరింపు ధోరణిలో "కోటిన్నర రూపాయలు ఇస్తున్నాం, ఇక వద్దనకండి" అని పట్టుబట్టారు. ఇంత పెద్ద మొత్తం చూస్తే ఎవరైనా తల తిరిగిపోతారు. కానీ రాజ్కిరణ్ ఎందుకు వద్దంటున్నారని వాళ్లు అడిగినప్పుడు, ఆయన చెప్పిన సమాధానం చాలా లోతైనది, సామాజిక బాధ్యతతో కూడుకున్నది.
రైతుల సంక్షేమం, ఆర్థిక కోణం
రాజ్కిరణ్ ఆ కంపెనీతో ఇలా వాదించారు: "పంచె నాకు కేవలం బట్ట కాదు, అది కష్టపడి పనిచేసే రైతులు కట్టుకునే పవిత్రమైన వస్త్రం. వంద రూపాయలకు దొరకాల్సిన దానిని నేను యాడ్ చేస్తే దాని ధర పెరుగుతుంది. మీరు నాకు రెండు కోట్లు ఇచ్చినా, ఆ డబ్బును ఎవరి దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తారు? మళ్లీ ఆ పేద రైతుల నుంచే కదా! నేను వాళ్లకు భారం కావాలనుకోవట్లేదు."
డబ్బు కన్నా విలువలకే పెద్ద పీట
బతకడానికి డబ్బు అవసరమే అయినా, అది పేద ప్రజల కడుపు కొట్టి రాకూడదని రాజ్కిరణ్ బలంగా నమ్మారు. ఒక సెలబ్రిటీగా తాను చేసే పని సామాన్యులను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఆయన లోతుగా ఆలోచించారు. కోట్లలో డబ్బు వస్తున్నా, తాను ప్రాతినిధ్యం వహించే రైతుల నిరాడంబరతను తాను కూడా పాటించాలనే ఆయన ఆలోచన ప్రశంసనీయం.
డబ్బుతో కొనలేని వ్యక్తిత్వం!
ప్రస్తుత వినియోగదారుల సంస్కృతిలో, దేనికైనా యాడ్స్ చేయడానికి సిద్ధపడే ఈ రోజుల్లో, రాజ్కిరణ్ లాంటి వారి వ్యక్తిత్వం వారిని తెరపైనే కాదు, నిజ జీవితంలో కూడా "పెద్ద మనిషి"గా నిలబెడుతుంది. డబ్బుతో కొనలేని మనుషులు ఇంకా ఉన్నారనడానికి రాజ్కిరణ్ ఒక గొప్ప ఉదాహరణ.
