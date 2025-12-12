- Home
Karthik Health Update: నవరస నాయకుడు కార్తీక్ ఆరోగ్యంపై వదంతులు వ్యాపించాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఆ వదంతులకు చెక్ పెడుతూ ఆయనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
నటుడు కార్తీక్
సీనియర్ నటుడు ముత్తురామన్ కొడుకే కార్తీక్. 1960లో ఊటీలో పుట్టారు. సినిమా నేపథ్యంతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. దర్శకుడు భారతీరాజా 'అలైగల్ ఓయివతిల్లై' సినిమాతో పరిచయమయ్యారు.
ఆ అలవాటే కారణం
తక్కువ టైంలోనే సినిమాలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లారు. అంతే వేగంగా పతనం కూడా చూశారు. దీనికి ఆయన డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ కారణం అంటారు. చాలా మంది దర్శకులు, నిర్మాతలు కార్తీక్ కాల్షీట్ల కోసం నష్టపోయారని సెలబ్రిటీలు ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పారు.
కొన్నేళ్ల క్రితం, ఆయనకు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి. దానికి చికిత్స తీసుకున్నారని, ఆ తర్వాత ఆయన బాగున్నారని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు తెలిపారు.
కర్రసాము చేస్తున్న వీడియో
ఈ క్రమంలోనే కొద్ది రోజుల క్రితం కార్తీక్ ఆరోగ్యంపై వదంతులు వ్యాపించాయి. దీనిపై ఆయన కొడుకు గౌతమ్ కార్తీక్ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కార్తీక్ తన ఇంట్లో కోట్ సూట్ వేసుకుని, కర్రసాము చేస్తున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను రాత్రిపూట తీశారు.
ఈ వీడియోను నటుడు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, నిర్మాత చిత్ర లక్ష్మణన్ తన ఫేస్బుక్ పేజీలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.నటుడు కార్తీక్ తెలుగులో సీతాకొక చిలుక, అన్వేషణ, అభినందన లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాల్లో నటించారు.