వెనిస్ నగరంలో అజిత్ కి అరుదైన గౌరవం.. ఫ్యామిలీతో సందడి
Ajith Kumar: ఇటలీలోని వెనిస్లో 'జెంటిల్మన్ డ్రైవర్' అవార్డు అందుకున్న అజిత్ కుమార్పై అభిమానులు అభినందనల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అసలు అజిత్ ఈ అవార్డు ఎందుకు అందుకున్నారో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
రేసింగ్ పై అజిత్ కి మక్కువ
తమిళ చిత్రసీమలో అజిత్ కుమార్ సరళత, నిజాయితీకి మారుపేరు. నటనతో పాటు మోటార్ రేసింగ్పై ఆయనకు అమితమైన ఆసక్తి. ఎన్నో సినిమా అవకాశాలు వచ్చినా, రేసింగ్పై ఇష్టాన్ని వదులుకోలేదు.
అజిత్ కి అరుదైన గౌరవం
ఇటలీలోని అందమైన నగరం వెనిస్ ఆయనకు గొప్ప గౌరవాన్ని అందించింది. అంతర్జాతీయ ఆటోమొబైల్ ఈవెంట్లో, ఈ ఏడాదికి గాను 'జెంటిల్మన్ డ్రైవర్' ప్రత్యేక అవార్డును అజిత్ కుమార్కు ప్రదానం చేశారు.
ఆ గౌరవం అందుకున్న తొలి నటుడు
డయాస్ పై అందరూ ఆయనకు స్వాగతం పలికిన క్షణం భారతదేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచింది. ఈ అవార్డు అందుకున్న తొలి నటుడు అజితే. ఆయన రేసింగ్ విజయాల వీడియోలను చూసి చాలామంది అభినందించారు.
రేసింగ్ నా ప్యాషన్
అవార్డు అందుకున్నాక అజిత్ మాట్లాడుతూ, “రేసింగ్ నా ప్యాషన్. నన్ను నమ్మి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్లందరికీ ఈ గుర్తింపు దక్కుతుంది” అన్నారు. ఎప్పటిలాగే, ఆయన చాలా తక్కువగా మాట్లాడారు.
మనోధైర్యం కోల్పోలేదు
అజిత్ రేసింగ్ ప్రయాణం అంత సులభం కాదు. గాయాలైనా, అడ్డంకులు ఎదురైనా, ఆయన మనోధైర్యం కోల్పోలేదు. ఆయన కలలకు భార్య షాలిని ఎప్పుడూ అండగా నిలుస్తుంది. తన విజయానికి కుటుంబమే కారణమని అజిత్ చెబుతుంటారు.
త్వరలో కొత్త రేసింగ్ ప్రాజెక్టు
ఈ 'జెంటిల్మన్ డ్రైవర్' అవార్డు అజిత్ రేసింగ్ కెరీర్లో మరిన్ని అవకాశాలను తెస్తుందని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. ఆయన త్వరలో కొత్త రేసింగ్ ప్రాజెక్టులను ప్రకటించవచ్చని ఆశిస్తున్నారు.